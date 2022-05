Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας – ισοζύγιο απασχόλησης: Ρεκόρ 20ετιας τον Απρίλιο

Θετικό το ισοζύγιο και για το πρώτο τετράμηνο του έτους κατά 148.123 θέσεις εργασίας.

Ρεκόρ εικοσαετίας παρουσίασε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, σημειώθηκε η τρίτη καλύτερη επίδοση από το 2001 και μετά, παρ' ότι οι δύο πρώτοι μήνες του έτους επηρεάστηκαν από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, κατά τον περασμένο μήνα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 297.918 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 173.553 (83.550 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 90.003 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς, το ισοζύγιο του Απριλίου ήταν θετικό κατά 124.365 θέσεις εργασίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των προσλήψεων στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, που παρουσίασαν θετικό ισοζύγιο κατά 61.575 και 34.647 θέσεις αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτούς τους δύο κλάδους τον προηγούμενο μήνα έγιναν 157.854 προσλήψεις.

Ανά ειδικότητα, οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν στα επαγγέλματα: σερβιτόροι, μάγειροι, καμαριέρες, υπάλληλοι υποδοχής και ενημέρωσης πελατών, πωλητές και ταμίες εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ οι Περιφέρειες με το καλύτερο ισοζύγιο προσλήψεων/αποχωρήσεων είναι το Νότιο Αιγαίο (41.314 θέσεις), η Κρήτη (30.228 θέσεις) και το Ιόνιο (14.364 θέσεις).

Για την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος 2022, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 789.235 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 641.112, εκ των οποίων οι 337.946 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 303.166 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του έτους 2022 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στις 148.123 θέσεις εργασίας.

