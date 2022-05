Life

“The 2Night Show”: Δευτέρα με μουσική σε πρώτο πλάνο (εικόνες)

Εκλεκτούς καλεσμένους υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον 14χρονο Κωνσταντίνο Τσαμαδό, τον μεγάλο νικητή του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», που με το δημοτικό τραγούδι κατάφερε να ψηφιστεί και να αγαπηθεί από το κοινό. Ο Κωνσταντίνος μιλάει για τη νίκη του, την αγάπη του για το τραγούδι και τα όνειρά του για το μέλλον. Μαζί με τον Κωνσταντίνο, είναι και ο Άρης Μουγκοπέτρος που τον συνόδευε μουσικά με το κλαρίνο του. Ο Άρης περιγράφει πώς ανακάλυψε τον Κωνσταντίνο και τα επαγγελματικά τους σχέδια για το μέλλον. Τέλος, στην παρέα έρχεται και ο Παναγιώτης Τσαμαδός, ο περήφανος αγρότης και πατέρας του μικρού Κωνσταντίνου, που τον μύησε στην παραδοσιακή μουσική.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Γιώργος Σαρρής. Ο αγαπημένος τραγουδιστής των «Ζιγκ Ζαγκ» μιλάει για την 20ετή πορεία του συγκροτήματος, την αγάπη που πήραν από τον κόσμο, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των μελών και μοιράζεται τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Γιατί ονομάστηκαν «Ζιγκ Ζαγκ»; Ποιο «Αίνιγμα» λύθηκε όταν περπατούσε στα σοκάκια της Σαντορίνης; Σημαίνει κάτι το «Νάι, Νάι» και πώς μια ευχή του έγινε «Έρωτας Βοριάς» που «φυσάει» ακόμη, 27 χρόνια μετά το πρώτο του άκουσμα; Ο Γιώργος Σαρρής εξηγεί ποιος ήταν ο λόγος που δεν βλέπαμε συχνά το συγκρότημα να μοιράζεται την πίστα με μεγάλα ονόματα της εποχής, και θυμάται μεγάλες τους συνεργασίες. Τέλος, μιλάει για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, τους δύο γιούς του και δηλώνει ενθουσιασμένος που πρόσφατα έγινε παππούς.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

