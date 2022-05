Οικονομία

Εκτέλεση προϋπολογισμού: Αύξηση φορολογικών εσόδων το πρώτο 4μηνο

Ποια είναι τα επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το υπουργείο Οικονομικών για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.



Σημαντική αύξηση, έναντι του στόχου, παρουσιάζουν τα έσοδα από φόρους, τόσο σε ό,τι αφορά τον Απρίλιο, όσο και στο σύνολο του 4μηνου, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το υπουργείο Οικονομικών για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16,081 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,789 δισ. ευρώ ή 12,5% έναντι του στόχου. Τον Απρίλιο τα έσοδα από φόρους παρουσιάζονται αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, σχολιάζοντας τα στοιχεία αναφέρει, «συνεχίζεται και τον Απρίλιο η καλή πορεία των φορολογικών εσόδων, παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τις άλλες αρνητικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φόρους του Απριλίου ήταν αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Η εξέλιξη αυτή πριν ακόμα αρχίσει η κυρίως τουριστική περίοδος, είναι μια ένδειξη της ανθεκτικότητας της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας και μια αχτίδα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε μια κατεξοχήν δύσκολη διεθνώς οικονομική περίοδο".

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού αναφέρονται τα εξής:

"Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,328 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4,973 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 8,797 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 811 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,453 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6.201 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17,679 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 687 εκατ. ευρώ ή 4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,360 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,110 δισ. ευρώ ή 6,1% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16,081 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,789 δισ. ευρώ ή 12,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθησαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022 καθώς και στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,681 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 423 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,258 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 638 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,475 δισ. ευρώ).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,716 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 2.036 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο εξαιτίας κυρίως της είσπραξης της πρώτης δόσης, ποσού 1,718 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που είχε εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Φεβρουάριο 2022. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 318 εκατ. ευρώ ή 8,6% έναντι του στόχου.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,094 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,179 δισ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,992 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου, εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, όπως προαναφέρθηκε.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 378 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 142 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (235 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (230 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 ανήλθαν στα 21,007 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 958 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (21,965 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1,448 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 458 εκατ. ευρώ. Υστέρηση παρουσιάζεται επίσης στις τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη της Ε.Ε. κατά 149 εκατ. ευρώ και τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 203 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 2,569 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 490 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 2,079 δισ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου, έχει ως εξής:

α) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 153 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

β) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 66 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

δ) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 101 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων) και

ε) η πρόσθετη επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ ύψους 60 εκατ. ευρώ και προς τα νοσοκομεία και τις ΔΥΠΕ ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου, έχει ως εξής:

α) επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 177 εκατ. ευρώ η οποία αναλύεται στα εξής επιμέρους: 90 εκατ. ευρώ για την πρόσθετη δόση του επιδόματος τέκνου, 46 εκατ. ευρώ για την καταβολή της προσαύξησης της εισοδηματικής ενίσχυσης των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 33 εκατ. για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ, και 7 εκατ. ευρώ για την προσαύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων,

β) επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης ύψους 131 εκατ. ευρώ,

γ) επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών στην ελληνική κτηνοτροφία λόγω των διεθνών εξελίξεων και

δ) αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ΤΑΞΙ ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατά 2,915 εκατ. ευρώ".

