Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: ένοχος για φόνο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση. Για ποια αδικήματα κρίθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος.



Την ενοχή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.



Δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και κήρυξαν ένοχο τον 34χρονο πιλότο για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ δεν έκαναν δεκτό τον ισχυρισμό του ότι τέλεσε το έγκλημα ευρισκόμενος σε βρασμό ψυχικής ορμής.



Αναλυτικά ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θανάτωση ζώου συντροφιάς, ψευδή καταγγελία στις αρχές, ψευδή κατάθεση.



Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα του κατηγορούμενου να μην ληφθεί υπόψιν η κατάθεση της Ελ.Μυλωνοπούλου.



Αυτήν την ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου τοποθετούνται επί των ελαφρυντικών που ζητεί ο κατηγορούμενος.

Νωρίτερα ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Αθ.Χαρμάνης, ο οποίος εκπροσωπεί τη μητέρα της Καρολάιν ζήτησε την καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Τον χαρακτήρισε "πολυτάλαντο σκηνοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό", εξέφρασε την άποψη ότι παραμένει αμετανόητος και επεσήμανε πως κατά την άποψή του ο κατηγορούμενος πίστευε ότι είχε κάνει το τέλειο έγκλημα και δεν θα αποκαλυπτόταν ποτέ.



Την καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη θανάτωση της Ρόξυ, του σκύλου της οικογένειας, ζήτησαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν φιλοζωικά σωματεία, λέγοντας ότι " η Καρολάιν και η Ρόξυ έφυγαν από το ίδιο χέρι που τις χάιδευε."





Τέλος, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλ.Παπαϊωαννίδης έκανε αναφορά σε "ένα ρομάντζο που κατέληξε σε τραγωδία" και κάλεσε το δικαστήριο να δει τα γεγονότα μέσα από τα μάτια του κατηγορούμενου, ο οποίος έπνιξε την ίδια του την καρδιά και κατέστρεψε τις ζωές τους. Είναι εδώ για να πληρώσει", τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης.



Πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των αγορεύσεων η πρόεδρος έδωσε ξανά το λόγο στην εισαγγελέα της έδρας, η οποία προέβη σε μια σύντομη δευτερολογία. "Καταλαβαίνω τον αγώνα της υπεράσπισης να υποστηριχθεί ότι η Καρολάιν ήταν όρθια και δεν κοιμόταν. Όμως τότε θα αντιδρούσε, κάτι θα άκουγε η γειτόνισσα. Πήγε σαν το σκυλί στο αμπέλι. Επιστημονικά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το ιατροδικαστικό εύρημα των σφυγμών. Κάνουμε την τρίχα τριχιά, σκοτώνονται οι άνθρωποι επειδή διαφωνούν για το μωρό; Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να παραπλανήσει την αστυνομία. Η αρχή της αυτοενοχοποίησης δεν έχει ηθικό έρεισμα σε αυτήν την περίπτωση."



Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Αθ. Χαρμάνης τόνισε πως "εάν αναγνωριστεί βρασμός θα είναι μοναδική στα παγκόσμια χρονικά με κοιμώμενο θύμα".



Ο συνήγορος υπεράσπισης Αλ.Παπαϊωαννίδης επανατοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν είναι ίδιες όλες οι υποθέσεις και πως κάθε δικαστήριο κρίνει με βάση όσα αναδεικνύονται κατά την αποδεικτική διαδικασία και με βάση την προσωπικότητα του κατηγορούμενου.

