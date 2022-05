Πολιτική

Σουηδία: “ναι” από την κυβέρνηση στην ένταξη στο ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ή και ώρες καταθέτει η Σουηδία, μετά τη Φινλανδία, το αίτημα ένταξής της στο ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Σουηδίας αποφάσισε σήμερα επισήμως να υποβάλει αίτημα για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, μετά το αντίστοιχο βήμα που έκανε η γειτονική Φινλανδία, μια κίνηση που θα επαναχαράξει τον γεωπολιτικό χάρτη της βόρειας Ευρώπης.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον, κάνοντας λόγο για μια «νέα εποχή» για τη σκανδιναβική χώρα.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενημερώσει το ΝΑΤΟ για την πρόθεση της Σουηδίας να γίνει μέλος της Συμμαχίας. Βγαίνουμε από μια εποχή για να μπούμε σε μια νέα», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου όπου συζητήθηκε η πολιτική ασφαλείας της χώρας.

Η Στοκχόλμη σχεδιάζει να υποβάλει το αίτημά της «σήμερα, αύριο ή την Τετάρτη», συγχρονιζόμενη με τη Φινλανδία.

«Υπάρχει ευρεία συναίνεση στο κοινοβούλιο της Σουηδίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το καλύτερο πράγμα για τη Σουηδία και τον σουηδικό λαό είναι να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», συνέχισε η Άντερσον, σημειώνοντας πάντως ότι «δεν βλέπει» κάποια στρατιωτική απειλή εναντίον της χώρας αυτή τη στιγμή.

«Αναμένουμε ότι (η διαδικασία της ένταξης) δεν θα πάρει πάνω από έναν χρόνο», αφού επικυρωθεί και από τα 30 μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, πρόσθεσε.





Ειδήσεις σήμερα:

MSNBC - Μητσοτάκης κατά Τουρκίας: όχι “εργαλοποίηση” της Φινλανδίας για άλλα παζάρια

Κομισιόν: Στο 3,5% η ανάπτυξη, στο 6,3% ο πληθωρισμός το 2022 στην Ελλάδα

Κάτω Πατήσια: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία μαθητή