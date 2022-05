Κοινωνία

Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία εφήβου: Το “αντίο” των συμμαθητών του και το bullying (βίντεο)

Με συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάκη οι συμμαθητές του. Κάποιοι κάνουν λόγο για bullying που υπέστη το παιδί λίγο πριν δώσει τέλος στην ζωή του.



Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο σχολείο όπου πήγαινε ο 14χρονος, στα Κάτω Πατήσια, ο οποίος έδωσε τέλος στην ζωή μέσα στο παιδικό του δωμάτιο.



Οι συμμαθητές του αποχαιρέτησαν τον συμμαθητή τους με τον δικό τους τρόπο. Αφού το πρωί άφησαν λουλούδια στο θρανίο του, το μεσημέρι, κατέβηκαν στο προαύλιο και με τις τσάντες τους σχημάτισαν το όνομά του: «Μάκης».

Άναψαν καπνογόνα και άρχισαν να το φωνάζουν ρυθμικά και δυνατά, εν μέσω χειροκροτημάτων. Ήταν ο τρόπος τους να του πουν το τελευταίο αντίο…

Είχε πέσει θύμα bullying, λενε συμμαθητές του

Στο σχολείο του, στα Κάτω Πατήσια, οι συμμαθητές του είναι μουδιασμένοι από το τραγικό νέο του θανάτου του. Δυο συμμαθητές του μίλησαν στο newsit.gr και αποκάλυψαν ότι ο φίλος τους είχε πέσει θύμα bullying λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα στο παιδικό του δωμάτιο.

Αποκαλύπτουν την επίθεση που δέχτηκε από τους νταήδες του σχολείου την περασμένη Παρασκευή. «Του πετούσαν νεράντζια στο σχολείο, τον έφτυναν, του πετούσαν νερό και του έλεγαν “έλα να βγούμε σέντρα”, “θα σε μαχαιρώσω», λέει ένας μαθητής.



Όλοι στο σχολείο του 14χρονου Μάκη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Κάνουν λόγο για ένα «πολύ ευγενικό και καλό παιδί, δεν πείραζε ποτέ κανέναν, ήταν από τα καλύτερα παιδιά που έχω δει, ήταν χαρά Θεού, γι’ αυτό είμαστε όλοι πολύ στενοχωρημένοι στο σχολείο».

«Είμαστε συγκλονισμένοι – Αποκλείεται να έχει πέσει θύμα bullying»

Ο προπονητής της ομάδας του «Θησέα Κάτω Πατησίων» στο Παγκράτιο κ. Χαραλαμπής, απέκλεισε πάντως, μιλώντας στο loutraki365.gr, το ενδεχόμενο ο 12χρονος να έχει πέσει θύμα bullying ή να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί ο Μάκης. Λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν πολύ ευδιάθετος και μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ανυπομονούσε να πάει στο Λουτράκι, να δει τον αδερφό του να αγωνίζεται. Ήταν ένα αγαπητό παιδί και αληθινό «θηρίο» με ύψος περίπου 1,70 και πολύ μεγάλη μυική διάπλαση. Κανείς δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να του κάνει bullying. Λίγες ώρες μετά, έμαθα το περιστατικό. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το παιδί ήταν πάντα ευδιάθετο. Δεν αντιμετώπιζε κανενός είδους ψυχολογικά προβλήματα. Πιστεύω ότι αν είχε κάτι, θα μου το είχε πει. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί κάθε εβδομάδα, καθώς και ο ίδιος ήταν αθλητής στην ομάδα μου…».

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία



Εν τω μεταξύ, την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσε ο θάνατος 12χρονoυ αγοριού. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικων Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργοπούλου έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί το ποινικό αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία. Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αστυνομία, έχει ξεκινήσει έρευνα ως προς τα αίτια που οδήγησαν το 12χρονο αγόρι στην αυτοκτονία. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η πράξη του αυτή να είναι αποτέλεσμα συμμετοχής του σε μια «πρόκληση» της δημοφιλούς πλατφόρμας στα social media Tik Tok, που ονομάζεται «blackout challenge» ή αλλιώς «πρόκληση συσκότισης».

Το «Blackout Challenge» ή αλλιώς «πρόκληση συσκότισης» είναι μια «δοκιμασία» στην οποία υποβάλλονται έφηβοι από όλο τον κόσμο προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό τους, μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους και στη συνέχεια να ανεβάσουν τη στιγμή που τις ανακτούν ξανά, στη γνωστή πλατφόρμα.

