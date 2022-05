Παράξενα

ΕΛΑΣ: Αστυνομικοί ανοίγουν δρόμο σε ετοιμόγεννη για να φτάσει στο μαιευτήριο (βίντεο)

Με την συνδρομή των αστυνομικών η ετοιμόγεννη έφτασε εγκαίρως στο μαιευτήριο μέσα σε λίγα λεπτά.



Ένα περιπολικό μαζί με την συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ άνοιξαν δρόμο ώστε έγκυος, που έφτασε με καράβι στο λιμάνι του Περάματος και της «είχαν σπάσει τα νερά, να φτάσει εγκαίρως σε ιδιωτική μαιευτική κλινική στην Λεωφόρο Συγγρού.



Το περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε το αυτοκίνητο που μετέφερε την έγκυο και με την συνδρομή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν μέσα σε 9 λεπτά να φτάσουν στην κλινική.

Σε ανάρτηση της η ΕΛ.ΑΣ. στο facebook αναφέρει:



«Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώνεται πως σε λίγα λεπτά φτάνει με καράβι στο λιμάνι του Περάματος όχημα που μεταφέρει εγκυμονούσα. Έχουν «σπάσει τα νερά» και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε ιδιωτική μαιευτική κλινική στην Λεωφόρο Συγγρού.



Το περιπολικό της Άμεσης Δράσης με κωδικό κλήσης Α. 9-1 της Δ’ αλλαγής εντοπίζει το αυτοκίνητο και με την συνδρομή ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καταφέρνουν μέσα σε 9 λεπτά να φτάσουν στην κλινική.



Ο οδηγός του οχήματος και ΝΕΟΣ πατέρας πλέον, ενημέρωσε ότι όλα πήγαν καλά!



Ευχόμαστε τα καλύτερα στο νέο μέλος της οικογένειας το οποίο βιαζόταν να έρθει στον κόσμο μας!»

