Προσευχή στην Αγία Σοφία ανακοίνωσε ο Ερντογάν

Για «σημάδι επιστροφής του χώρου λατρείας στην αρχική του αποστολή», έκανε λόγο ο Ερντογάν.

Προσευχή στην Αγία Σοφία ανακοίνωσε για τις 26 Μαΐου ο Ταγίπ Ερντογάν.

Η ημέρα που ανακοινώθηκε για την προσευχή είναι η ημέρα του θανάτου του Νετσίπ Φαζίλ Κισάκιουρεκ (ποιητής και ιδεολόγος του Ισλάμ).

Ο Τούρκος Πρόεδρος ο οποίος μιλούσε στο πολιτιστικό ίδρυμα ΑΚΜ στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι «η Αγία Σοφία άνοιξε όπως το είχε πει ο δάσκαλος Κισάκιουρεκ».

«Το ότι θα πραγματοποιηθεί εκεί η προσευχή είναι σημάδι επιστροφής αυτού του μεγάλου χώρου λατρείας στην αρχική του αποστολή, όπου ξεκίνησαν όλα τα θέματα του Παγκόσμιου Πολέμου της Ανεξαρτησία», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

