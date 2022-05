Κοινωνία

Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο ημέρες

Προσοχή στις μετακινήσεις στην λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου θα πραγματοποιούνται έργα για δύο μέρες.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει την Τρίτη 17/5 και την Τετάρτη18/5 η ΕΛΑΣ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης έργων.

Συγκεκριμένα, από τις 09.30 ως τις 17.00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στους Δήμους Π. Φαλήρου και Αλίμου.

Οι ρυθμίσεις θα γίνουν από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λοχαγού Χρονοπούλου έως το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Συγγρού, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

