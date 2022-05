Πολιτική

Georgetown - Μητσοτάκης για Τουρκία: Η στάση της θα γυρίσει μπούμερανγκ

Ο Πρωθυπουργός σε ανοικτή συζήτηση με δημοσιογράφος της Washington Post στο πανεπιστήμιο Georgetown.

Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το ΝΑΤΟ είναι άλλη μια πηγή έντασης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ανοιχτής συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, στο πανεπιστήμιο Georgetown University. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξήγησε ότι μετέφερε το συγκεκριμένο μήνυμα στον πρόεδρο Ερντογάν, λέγοντας ότι «δεν είναι ώρα για επιθετικές κινήσεις, δεν είναι ώρα να προβάλουμε αναθεωρητικές απόψεις της ιστορίας, ας βρούμε ένα πλαίσιο διαλόγου για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματά μας».

Στο σημείο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτύπωσε την πραγματικότητα την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, κάνοντας αναφορά στα περιστατικά των συστηματικών υπερπτήσεων που έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός κατέκρινε τις συγκεκριμένες κινήσεις της Άγκυρας, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο για μια νατοϊκή χώρα να παραβιάζει τον εναέριο χώρο μιας άλλης συμμαχικής χώρας. Την ίδια, όμως, στιγμή κράτησε την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο για την οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας αλλά και αναγνώρισης των σημείων στα οποία καταγράφονται διαφωνίες.

Σχετικά με τις τουρκικές αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί για την ενδεχόμενη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό το θέμα θα λυθεί σχετικά νωρίς και τόνισε ότι δεν είναι ο κατάλληλος καιρός για να χρησιμοποιεί κάποιος την ένταξη φιλικών χωρών στο ΝΑΤΟ ως διαπραγματευτικό χαρτί. Μάλιστα εκτίμησε ότι αυτή η στάση της Τουρκίας θα γυρίσει μπούμερανγκ και προσέθεσε ότι είναι μια κίνηση που είναι λάθος τόσο σε ηθική βάση όσο και σε επίπεδο τακτικής.

Ερωτηθείς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «ως Ευρωπαίος ηγέτης, είμαι περήφανος για την απάντηση που έδωσε η Ευρώπη, προτείνοντας κυρώσεις, οι οποίες είναι οι πιο σκληρές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μια χώρα των G-20 και φυσικά η εισβολή στην Ουκρανία έχει αναζωογονήσει τη διατλαντική σχέση, την οποία θεωρώ ότι είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας γεωπολιτικής σταθερότητας».





Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα είναι παρατεταμένος, καθώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε σχεδιάσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρόλα αυτά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δίαυλοι της επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και αναφέρθηκε στο παράδειγμα Ευρωπαίων ηγετών που έρχονται σε επαφή με τη Ρωσία για να δουν εάν μπορεί να επιτευχθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Όπως, όμως, υπογράμμισε, στο τέλος της ημέρας εναπόκειται στους Ουκρανούς να καθορίσουν το ποια θα είναι μια αποδεκτή λύση.

Σχετικά με τη στάση που κράτησε η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας διατηρεί ισχυρούς πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με τη Ρωσία και συνεπώς δεν διάκειται εχθρικά προς τον ρωσικό λαό. Ωστόσο, εξήγησε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δώσει τον δικό της αγώνα για ανεξαρτησία και συνεπώς έπρεπε να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και να την στηρίξει σε μια στιγμή που διακυβεύεται η εθνική της κυριαρχία.

