Ελιζαμπέτ Μπορν: Η νέα πρωθυπουργός της Γαλλίας

Την Ελιζαμπέτ Μπορν όρισε πρώτη πρωθυπουργό της δεύτερης θητείας του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν, γεννημένη στις 18 Απριλίου 1961 στο Παρίσι, είναι απόφοιτη Πολυτεχνείου, υπήρξε δημόσια υπάλληλος και προέρχεται από το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα. Ήταν κατά καιρούς σύμβουλος του Λιονέλ Ζοσπεν, του Ζακ Λαγκ και της Σεγκολέν Ρουαγιάλ.

Το 2017 έγινε Υπουργός Μεταφορών, στην πρώτη κυβέρνηση υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιούλιο του 2019 έγινε υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και το επόμενο έτος Υπουργός Εργασίας. Ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κυβερνώντος κόμματος, με γνώση του οικολογικού ζητήματος, ενώ έχει τη φήμη πολιτικού που φέρνει σε πέρας ότι αναλαμβάνει. Δεν θεωρείται ωστόσο ιδιαίτερα επικοινωνιακή.

Θα παραμείνει στη θέση της πρωθυπουργού τουλάχιστον ως τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, όποτε θα διαπιστωθεί αν η προεδρική πλειοψηφία υπό τον Μακρόν είναι και κοινοβουλευτική. Αν όχι ο Γάλλος πρόεδρος θα πρέπει να ορίσει πρωθυπουργό που να έχει την εμπιστοσύνη της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ο επκεφαλής της γαλλικής Αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν έκανε λόγο για «σύμβαση ορισμένου χρόνου» εκτιμώντας πως σε ένα μήνα διάδοχός της θα είναι ο ίδιος.

Προς το παρόν πάντως η νέα πρωθυπουργός επισκέπτεται τον απερχόμενο, μετά από δυο χρόνια πρωθυπουργίας, Ζαν Καστέξ και στη συνέχεια από κοινού με τον Πρόεδρο Μακρόν, όπως ορίζει το γαλλικό Σύνταγμα, θα επιλέξουν το υπουργικό συμβούλιο.

Είναι η δεύτερη φορά που η Γαλλία έχει γυναίκα πρωθυπουργό. Η πρώτη φορά ήταν το 1992, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν όρισε την Εντίτ Κρεσόν.

