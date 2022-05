Οικονομία

Bloomberg για φυσικό αέριο: “Πράσινο φως” της ΕΕ για πληρωμές σε ρούβλια

Αμβλύνεται η στάση της Κομισιόν αναφορικά με την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η χώρα που «βγήκε μπροστά».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε στο Bloomberg ότι, η Επιτροπή έστειλε στα μέλη της αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις πληρωμές φυσικού αερίου προς της Ρωσία.

Οι επικαιροποιημένες συστάσεις αναφέρουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν μια σαφή δήλωση ότι θεωρούν εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις τους μόλις πληρώσουν σε ευρώ ή δολάρια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις «δεν εμποδίζουν οικονομικές οντότητες να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό σε καθορισμένη τράπεζα για πληρωμές που προβλέπονται βάσει συμβολαίων για την προμήθεια φυσικού αερίου, στο νόμισμα που καθορίζεται σε αυτές τις συμβάσεις».

Το πρακτορείο επισημαίνει ότι ενώ η οδηγία δεν αποτρέπει τις εταιρείες από το να ανοίξουν νέο λογαριασμό στην Gazprombank και τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις πληρωμές σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, η Επιτροπή δεν διευκρινίζει εάν η ύπαρξη λογαριασμού και σε ρούβλια – όπως προβλέπει το διάταγμα Πούτιν – είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Μάλιστα, η ιταλική εταιρεία ενέργειας ΕΝΙ αναμένεται να ανοίξει λογαριασμό στην Gazprombank, στον οποίο θα έχει ευρώ και ρούβλια. Με την απόφασή αυτή, φαίνεται πως η ΕΕ δεν βρήκε λύση για την αποφυγή της πληρωμής των Ρώσων σε άλλο νόμισμα.

