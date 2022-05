Αθλητικά

ΕΠΟ - Super League: Οι άδειες που χορηγήθηκαν στις ομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξετάστηκαν οι φάκελοι όλων των ομάδων και χορηγήθηκαν οι άδειες για συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αφού εξέτασε όλους τους φακέλους των ΠΑΕ της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας (Super League 1), χορήγησε άδεια συμμετοχής για τις διεθνείς διοργανώσεις UEFA (άδεια UEFA) και τις εγχώριες διοργανώσεις (άδεια Super League 1) για την περίοδο 2022-2023 στις ΠΑΕ ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Λαμία, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Επίσης, χορήγησε άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 στις ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνικός, Ατρόμητος.

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης εξέτασε επίσης τους φακέλους των σωματείων ποδοσφαίρου Γυναικών που αιτήθηκαν άδεια για συμμετοχή στο Champions League Γυναικών της UEFA κι έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Χορηγεί άδεια συμμετοχής στο Champions League Γυναικών της UEFA στα σωματεία Άβαντες Χαλκίδας, ΑΕΛ, ΠΑΟΚ. Δεν χορηγεί άδεια συμμετοχής στο Champions League Γυναικών της UEFA στον Εργοτέλη, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής του φακέλου και ελλιπών οικονομικών στοιχείων.

Οι θιγόμενοι μπορούν να ασκήσουν έφεση εντός προθεσμίας τριών ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

MSNBC - Μητσοτάκης κατά Τουρκίας: όχι “εργαλοποίηση” της Φινλανδίας για άλλα παζάρια

Bloomberg για φυσικό αέριο: “Πράσινο φως” της ΕΕ για πληρωμές σε ρούβλια

Αγρίνιο: Kαταδίκη μαθητών για καταλήψεις σε σχολείο