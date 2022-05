Κοινωνία

Η οικογένεια της Καρολάιν για την ποινή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Η πρώτη αντίδραση της Καρολάιν για την καταδίκη του συζύγου και δολοφόνου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Άνθρωπος του πολύ στενού περιβάλλοντος της οικογένειας της Καρολάιν μεταφέρει την ικανοποίηση και τη «δικαίωση» για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, αλλά και την απόγνωσή τους.

Η οικογένεια της Καρολάιν, στην πρώτη της αντίδραση μέσω του TheNewspaper.gr, από την Αλόννησο, αναφέρει: «Η απόφαση αποτελεί σίγουρα μία ικανοποίηση και μία δικαίωση. Όμως θέλουμε το παιδί μας πίσω. Και δυστυχώς, η Καρολάιν δε γυρίζει πίσω. Ο πόνος μας παραμένει».

Στην Αλόννησο, επικρατεί ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίον η Δικαιοσύνη αντιμετώπισε τον δολοφόνο, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό για την αποτρόπαια πράξη του.

Ο 34χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με την έδρα να απορρίπτει το ελαφρυντικό περί βρασμού ψυχική ορμής.

Καταδικάστηκε, επίσης, για τη δολοφονία του σκύλου, για ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταγγελία.





Μετά τη συγχώνευση οι τελικές ποινές που αποφασίστηκαν για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο είναι ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία συν κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών, ενώ επεβλήθηκε χρηματική ποινή 21.000 ευρώ.

