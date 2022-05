Πολιτισμός

Έκλεψαν προτομή του Παπαφλέσσα από τα Ταμπούρια

Δεν σεβάστηκαν το παραμικρό οι δράστες της κλοπής. Σε λίγες ημέρες θα γίνονταν εκδηλώσεις για την θυσία του ήρωα. Πως θα “καλυφθεί το κενό” προσωρινώς.

Ούτε την μπρούτζινη προτομή του ήρωα του 1821 Παπαφλέσσα δεν σεβάστηκαν άγνωστοι και την έκλεψαν, από το μνημείο που υπήρχε στον τόπο της θυσίας του στα Ταμπούρια του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Την θρασύτατη αυτή πράξη διαπίστωσαν εργάτες του δήμου, που πήγαν να καθαρίσουν και να προετοιμάσουν τον χώρο, για τις επετειακές εκδηλώσεις της θυσίας του ήρωα, που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας μας είπε ότι έχει ενημερωθεί και έχει κινητοποιηθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και πως έχει επιληφθεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και για την εύρεση της προτομής.

Για τις επετειακές εκδηλώσεις, όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος, στη θέση της προτομής που εκλάπη, θα τοποθετηθεί προσωρινό ομοίωμα του Παπαφλέσσα.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

