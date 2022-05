Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Τσαούσης

Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο για τον χαμό του Κώστα Τσαούση.



Σε ηλικία 61 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαούσης, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Κώστας Τσαούσης ήταν για πολλά χρόνια οικονομικός συντάκτης και ασχολούνταν και με το επιχειρηματικό ρεπορτάζ.

Τελευταία δημοσιογραφική του «στέγη» ήταν ο όμιλος Alter Ego Media, στον οποίο εργαζόταν ως ειδικός σύμβουλος στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και αρθρογράφος σε όλα τα μέσα.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί στις εφημερίδες «Καθημερινή», «Το Βήμα», «Πρώτο Θέμα», σε σειρά ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικά και ιστότοπους.

