Βόλος: δολοφόνος με παρελθόν σε εμπρησμούς

Σε ποιες άλλες υποθέσεις εμπλέκεται ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από δύο δολοφονίες με διαφορά 12 ετών. Τι ζήτησε για να ομολογήσει ότι έβαζε φωτιές κατ΄ εντολήν.

(εικόνα αρχείου)

Ομολόγησε τις φωτιές σε καταστήματα στον Βόλο, το 2014 και το 2015 ο 40χρονος Βολιώτης, ο οποίος συγκλόνισε το πανελλήνιο τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έσφαξε την 75χρονη νονά του, Ευθαλία Αλεξούλη Αβραμίδου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα προέκυψε πως είχε δολοφονήσει και την μητέρα του δικηγόρου του, Νίκη Μηλίνη Τσιρογιάννη, τον Αύγουστο του 2009.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο Εισαγγελέας έδρας Σταμάτης Δασκαλόπουλος τόνισε ότι «είναι ο φυσικός αυτουργός που κάνει αποδεδειγμένα αυτές τις ενέργειες τις οποίες παραδέχεται ενώπιον σειράς ατόμων».

Ο 40χρονος φέρεται να ομολόγησε στην οικογένεια του κουνιάδου (ιδιοκτήτη των καταστημάτων) ότι ο γαμπρός του (συγκατηγορούμενός του στη δίκη) τον έβαλε να «κάψει» τα μαγαζιά και μάλιστα ζήτησε χρήματα από τα θύματά του, για να καταθέσει όσα ομολογεί και στο Δικαστήριο!

Ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για καταστροφή ξένου ολικά πράγματος με χρήση εκρηκτικών υλικών (κατά την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας της έκρηξης) για τον εμπρησμό καταστήματος τον Δεκέμβριο του 2014 και για πυρκαγιά από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, για τη φωτιά σε το ατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

(εικόνα αρχείου)

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 14 μηνών, εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Ο ίδιος απουσίαζε από το δικαστήριο.

Ένοχος κρίθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 68 ετών, ο οποίος άλλοτε φέρεται να απασχολούσε τον 40χρονο ως υπάλληλό του. Σύμφωνα με την «Ελευθερία», ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε έναν φυσικό αυτουργό τον πρώτο κατηγορούμενο που κάνει αποδεδειγμένα αυτές τις ενέργειες τις οποίες παραδέχεται ενώπιον σειράς ατόμων», προσθέτοντας ότι για τον φυσικό αυτουργό «δεν προέκυψε κίνητρο έχθρας ή αντιπαλότητας».

Η υπεράσπιση επέμεινε ότι ο 68χρονος δεν έχει καμιά σχέση με τον 40χρονο. Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε κίνητρο για να είναι ηθικός αυτουργός στην υπόθεση και να βάλει τη φωτιά, αντίθετα, όπως επισήμανε, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, που γλίτωσε από έλεγχο και αποζημιώθηκε με 60.000 ευρώ.

Ο 68χρονος είπε ότι φρόντιζε γενικά τον κουνιάδο του ιδιοκτήτη των καταστημάτων σε όλα τα θέματά του, οικονομικά και ιατρικά. Στον δεύτερο κατηγορούμενο το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών, με τριετή αναστολή.

