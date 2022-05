Πολιτική

Μπάιντεν – Μητσοτάκης: Γραβάτα με ελληνικές σημαίες φόρεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άβολες στιγμές, τα γέλια μεταξύ των δύο ανδρών και η γραβάτα Μπάιντεν.

Γνωστός φιλέλληνας και θερμός οικοδεσπότης αποδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν, υποδεχόμενος τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Λευκό Οίκο.

Οι δύο άνδρες είχαν ένθερμο διάλογο μπροστά στις κάμερες, ο οποίος διεκόπη μόνο όταν χτύπησε κάποιο τηλέφωνο από πλευράς των δημοσιογράφων.

«Κάποιος παίζει μουσική, μήπως θέλει να απαντήσει στο τηλέφωνο;» είπε αυστηρά αστειευόμενος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν καθησυχάσει τον…ανήσυχο λέγοντάς του ότι, «συμβαίνει όλη την ώρα».

Το κλίμα στη συνάντηση μπροστά στις κάμερες ήταν θερμό, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να στέκεται τόσο στην προσωπική φιλία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όσο και στο άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα, ο Τζο Μπάιντεν, δείχνοντας τη – γνωστή σε όλους- αγάπη του για την Ελλάδα, φορούσε γραβάτα με ελληνικές σημαίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία εφήβου: Το “αντίο” των συμμαθητών του και το bullying (βίντεο)

Ομόνοια: “σκούπα” με 129 προσαγωγές, μετά την κόντρα Θεοδωρικάκου – Μπακογιάννη

Αλεξανδρούπολη: Άστεγος διαμελίστηκε σε κάδο πολτοποίησης απορριμμάτων