Δεξίωση στον Λευκό Οίκο: Τι είπαν Μητσοτάκης - Μπάιντεν για F-35, Κυπριακό και Ουκρανία (εικόνες)

Ποια μηνύματα έστειλαν ο Τζο Μπάιντεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, αμέσως μετά από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Δεξίωση προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού δόθηκε στον Λευκό Οίκο, αμέσως μετά από την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζο Μπάιντεν.

Συνολικά 200 ήταν οι καλεσμένοι στην δεξίωση, μεταξύ των οποίων οι: Νίκος Δένδιας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Νίκη Κεραμέως, Γιάννης Οικονόμου, Κώστας Φραγκογιάννης, η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκης και άλλοι.

Οι κ. Μπάιντεν και Μητσοτάκης προσήλθαν στη δεξίωση, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, Τζιλ Μπάιντεν και Μαρέβα Μητσοτάκη.

Τον λόγο αρχικά πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Η Ελλάδα, η πηγή του δυτικού πολιτισμού, και η Αμερική, η καλύτερη ελπίδα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης για όλους. Σας ευχαριστούμε αμφότερους για τη δέσμευσή σας για ελευθερία και υποστήριξη της αποστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είθε να έχετε υγεία και μακροζωία, με σοφία, χάρη και με ισχύ», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Οι ζωές μας και η επιβίωση της ευτυχίας μας να προστατεύονται πάντα από τις αρχές της δημοκρατίας, τα δώρα της Ελλάδας στον κόσμο, και την έμπνευση του αμερικανικού ονείρου. Ζήτω η Αμερική, ζήτω η Ελλάδα», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου, Τζιλ Μπάιντεν.

«Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές και αισθάνθηκα δέος κάτω από την Ιστορία των Αθηνών και την ομορφιά των νησιών. Είναι χαρά μου που επιστρέφω αυτή τη φιλοξενία. Είναι τιμή μου που υποδέχομαι τον κύριο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του», ανέφερε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

«Η Ιστορία της Αμερικής αποτελεί κομμάτι της Ιστορίας όλων μας. Κάθε μέρα διαμορφώνουμε το μέλλον μας και τα δένδρα που φυτεύετε θα τα καρπωθούμε όλοι. Η ελληνική κοινότητα σημαίνει πολλά για τον Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε η Τζιλ Μπάιντεν.

Μπάιντεν: Έχουν γίνει φρικαλεότητες στην Ουκρανία

Ακολούθως, στο βήμα ανέβηκε ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζουμε τον κύριο πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον. Είχαμε συζητήσεις και είμαι ενθουσιασμένος που υποδεχόμαστε τη σύζυγο και τις κόρες σας και ξέρω πως η οικογένεια μετράει πολύ (...). Σήμερα η φιλία μας βρίσκεται στο απόγειό της. Αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οι λαοί μας εργάζονται μαζί στην ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και σε πολλά ακόμα. Είναι μία σημαντική περίοδος, για να εδραιώσουμε τις σχέσεις μας. Η Ελλάδα είπε όχι στον Β’ Παγκόσμιο και ενέπνευσε τον κόσμο. Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουν γίνει φρικαλεότητες εκεί. Σκοτώνουν παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σαφή θέση που δείξατε από την αρχή κύριε πρωθυπουργέ. Όχι στην ιδέα ότι οι απολυταρχικές κυβερνήσεις θα επικρατήσουν. Ο Πούτιν θα λογοδοτήσει. Ακόμη και οι ζοφερόττατες περίοδοι, θα πρέπει να μας υπενθυμίζουν ότι πάντα υπάρχει ελπίδα. Η λέξη κλειδί είναι η αξιοπρέπεια. Να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο κόσμο. Αδημονούμε να τα πούμε και στην Ελλάδα».

Ο Μητσοτάκης για το Κυπριακό, την Τουρκία και την αγορά F-35

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών F-35.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων, «Είναι προνόμιο για μένα να είμαι εδώ. Η Ελλάδα, όπως και οι ΗΠΑ, σφυρηλατήθηκε από οραματιστές. Οι ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης, άντλησαν δύναμη και έμπνευση από τον αγώνα των ΗΠΑ για τη Δημοκρατία. Η κοινή ιστορία θυσιών δένει τα δύο έθνη. Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε αυτήν την ιστορία. Σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μία υπενθύμιση ότι όσα θεωρούσαμε δεδομένα στην Ευρώπη, δεν ισχύουν. Οι νεοφιλελεύθερες φαντασιώσεις ανήκουν σε άλλες περιόδους. Οποιαδήποτε παραβίαση θα απαντηθεί με ωμό τρόπο.

Γι’ αυτό, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ να σταθούν αλληλέγγυες σε οποιαδήποτε χώρα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ως προς την ενέργεια, μπορούμε να κάνουμε πολλά, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ από κοινού, για να μειώσουμε τις τιμές, καθώς προχωρούμε προς την απεμπλοκή από το ρωσικό αέριο. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί έναν κόμβο ενέργειας και η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για πηγές ενέργειας από τον ήλιο.

Στο Κυπριακό, παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε όλη σας την επιρροή. Κανείς δεν θα δεχθεί μία λύση δύο κρατών. Πυλώνας για την ευημερία και την ασφάλεια στα Βαλκάνια η Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας και δεν θα δεχθούμε καμία παραβίαση της εδαφικής μας ακεραιότητας. Θα προχωρήσουμε στην επένδυση των F-35 και ελπίζουμε να αποκτήσουμε το υπέροχο αυτό αεροπλάνο».

Οι δημοκρατικές ιδέες που όλοι μοιραζόμαστε προέρχονται από την Ελλάδα» δήλωσε νωρίτερα ο Πρόεδρος Μπάιντεν, υποδεχόμενος τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Οβάλ Γραφείο, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει προσωπική φιλία μεταξύ των δύο ανδρών.

«Δυστυχώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί τη Δημοκρατία», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ηθική της Ελλάδας, για να αναφερθεί στη συνέχεια στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τους δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία, η αμυντική συμφωνία και οι εμπορικές συμφωνίες, αλλά και η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή.

«Σήμερα η φιλία μεταξύ των χωρών μας, μεταξύ των Ελλήνων και των Αμερικανών είναι πιο σημαντική από ποτέ. Κι έχω την τιμή να γιορτάζω τη συνεργασία και τη φιλία μαζί σας», είπε δίνοντας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, δίνοντας το λόγο στον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας ότι νιώθει τιμή που γιορτάζει τα 201 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μαζί του. «Όπως ξέρετε, οι πατέρες σας εμπνεύστηκαν από τις ιδέες της αθηναϊκής δημοκρατίας και οι πατέρες από τον αγώνα για ανεξαρτησία σε αυτά τα εδάφη.

Τους τελευταίους δύο αιώνες οι χώρες μας είναι στην ίδια πλευρά της Ιστορίας, πολεμήσαμε πολέμους μαζί και φυσικά τώρα αντιμετωπίζουμε ενωμένοι την πρόκληση της εισβολής στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, αυτή η επίσκεψη είναι μια ευκαιρία να ανανεώσουμε το στάτους των σχέσεών μας και αναφέρομαι στο αμυντικό κομμάτι της σχέσης μας, αλλά και στο επενδυτικό κομμάτι.

Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στην ανατολική Μεσόγειο. Είναι μία χώρα που ξεπέρασε την οικονομική κρίση και είναι πύλη σταθερότητας τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφέρομαι σε θέματα όπως την ασφάλεια, όπου είναι τόσα που μπορούμε να κάνουμε μαζί και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και αργότερα να γνωρίσω του ελληνοαμερικανούς φίλους σας.

Γνωρίζω τους στενούς δεσμούς σας με τους Έλληνες και τους Ελληνοαμερικανούς και είναι προνόμιό μου να είμαι εδώ, στον Λευκό Οίκο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζο Μπάιντεν κατά την έναρξη της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο:

Τζο Μπάιντεν: Μας ενώνει μια προσωπική φιλία. Είστε εξαιρετικός. Τα δημοκρατικά ιδεώδη τα οποία ενστερνιζόμαστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινούν από την Ελλάδα και ενέπνευσαν τους «Ιδρυτές Πατέρες» μας, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές της Ελλάδας. Δυστυχώς η βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί ταυτόχρονα απειλή προς τη δημοκρατία από αυταρχικά καθεστώτα που θέλουν να καταλύσουν την διεθνή έννομη τάξη. Θέλω να σε ευχαριστήσω, κ. Πρωθυπουργέ, για τον ηθικό, ηγετικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο. Το γνωρίζω και σας ευχαριστώ. Είναι πολλά αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα συζητήσουμε για τη συνεχιζόμενη στήριξή μας προς την Ουκρανία, την εμβάθυνση των εταιρικών μας σχέσεων στους τομείς της άμυνας και του εμπορίου, την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και πολλά περισσότερα. Σήμερα, η φιλία μας και η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στους Έλληνες και τους Αμερικανούς, είναι - θεωρώ - πιο σημαντική από ποτέ. Και είναι τιμή μου που θα έχω την ευκαιρία να γιορτάσω αυτή τη συνεργασία μαζί σου, καθώς είσαι ένας εξαιρετικός φίλος. Καλώς όρισες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τα ευγενικά σας λόγια. Είναι πράγματι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να γιορτάσω μαζί σας τα 201 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία μας. Όπως γνωρίζετε, οι «Ιδρυτές Πατέρες» σας εμπνεύστηκαν από τα ιδανικά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και οι δικοί μας «Ιδρυτές Πατέρες» άντλησαν έμπνευση από τον αγώνα για ανεξαρτησία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τους τελευταίους δύο αιώνες, οι δύο χώρες μας βρίσκονταν πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Πολεμήσαμε μαζί. Και τώρα αντιμετωπίζουμε, ενωμένοι, την πρόκληση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, αυτή η επίσκεψη είναι μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκ νέου το επίπεδο της σχέσης μας. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι στο υψηλότερο, ιστορικά, επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο αμυντικό σκέλος της σχέσης μας, αλλά και στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ως μιας χώρας που ξεπέρασε τη χρηματοπιστωτική κρίση με μια οικονομία που αναπτύσσεται και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Επομένως όταν μιλάμε για θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα και που, αργότερα, θα μπορέσω να απευθυνθώ στους πολλούς Ελληνοαμερικανούς φίλους σας. Γνωρίζω καλά πόσο στενοί είναι οι δεσμοί σας με τους Έλληνες και τους Ελληνοαμερικανούς, και είναι τιμή μου που θα τους συναντήσω εδώ, στον Λευκό Οίκο.

Τζο Μπάιντεν: Δική μου χαρά η παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ. Και περιμένω να ξεκινήσει η συζήτησή μας.

