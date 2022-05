Κοινωνία

Φωτιά σε κέντρο αστέγων στην Αθήνα (εικόνες)

Στο σημείο η Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Ένα άτομο στο νοσοκομείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε λίγο πριν τη 1:00 σε κτίριο αστέγων του δήμου Αθηναίων στην οδό Αχαρνών 3.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά σε χώρο του 4ου ορόφου του κτιρίου, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα άτομο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο κτίριο επί της οδού Αχαρνών στο δήμο Αθηναίων.

