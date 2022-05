Κοινωνία

Φωτιά σε αστικό λεωφορείο εν κινήσει (βίντεο)

Άμεση ήταν η κινητοποίηση πυροσβεστών, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στις φλόγες τυλίχθηκε την νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, τμήμα αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΑ.

Οι πύρινες γλώσσες ξεπήδησαν στο πίσω μέρος του αστικού λεωφορείου, τυλίγοντας τουλάχιστον τα πίσω αριστερά λάστιχα, ενώ το λεωφορείο εκινείτο και βρισκόταν στο Πικέρμι, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Επτά στελέχη της Πυροσβεστικής έσπευσαν επί τόπου με τρία οχήματα και έσβησαν την φωτιά στο λεωφορείο.

??Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο ?? επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα ??.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 16, 2022

Ευτυχώς, την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο αστικό λεωφορείο δεν υπήρχαν επιβάτες, ενώ και ο οδηγός του οχήματος το ακινητοποίησε και βγήκε από αυτό, δίχως να κινδυνεύσει ούτε να τραυματιστεί.





