Σεισμός στην Κάρπαθο

Η νυχτερινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και συγκεκριμένα στις 02:36 στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της Ολύμπου Καρπάθου και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα.

