“The 2Night Show” - Τσαμαδός: Τι θα κάνει το χρηματικό έπαθλο του “Ελλάδα Έχεις Ταλέντο” (βίντεο)

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο μεγάλος νικητής του "Ελλάδα Έχεις Ταλέντο". Κωνσταντίνος Τσαμαδός. Γιατί δεν κοιμήθηκε μετά τον τελικό και πώς θα αξιοποιήσει τα 50.000 ευρώ.

Τον μεγάλο νικητή του "Ελλάδα Έχεις Ταλέντο" Κωνσταντίνο Τσαμαδό, αλλά και τον Άρη Μουγκοπέτρο, που τον συνοδεύει επί σκηνής, υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής "The 2night show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Κωνσταντίνος παραχώρησε μία συνέντευξη κατά την οποία αναφέρθηκε στη νίκη του, στην αγάπη του για το τραγούδι, αλλά και στα όνειρά του για το μέλλον.

Αρχικά, ο νεαρός παραδέχτηκε για τη μεγάλη βραδιά του τελικού: "Δεν κοιμήθηκα! Με πήρε ο ύπνος το πρωί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, κοιμήθηκα ελάχιστα για να ξεκουραστώ. Με το που ξύπνησα ο νους μου ήταν να πάω στα social media να κοιτάξω τι έχει γίνει, τα views. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα αγάπης, τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει για μένα, είναι η δύναμή μου, όπως και του κάθε καλλιτέχνη".

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κωνσταντίνο Τσαμαδό και για τις ικανότητές του: "Πιστεύω στον Κωνσταντίνο από τότε που τον άκουσα για πρώτη φορά όταν ήταν δέκα ετών. Ήταν σε μία εκδήλωση, και δια μαγείας βρέθηκε πάνω στη σκηνή, όταν τον άκουσα έπαθα σοκ, είπα, "Δεν γίνεται αυτό που ακούω", γιατί τραγουδούσε ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον για ένα παιδάκι. Κατευθείαν έψαξα να βρω ποιος είναι ο πατέρας του, να πάρω το τηλέφωνό του να του πω ότι το παιδί αυτό πρέπει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Έτυχε να είμαι εγώ ο καλλιτεχνικός του πατέρας, ο Κωνσταντίνος θα πετύχαινε και να μην ήμουν εγώ".

Όσον αφορά το έπαθλο των 50.000 ευρώ, ο Κωνσταντίνος Τσαμαδός είπε για το πώς θα τα αξιοποιήσει: "Σίγουρα είναι πολλά τα χρήματα, θέλω να βοηθήσω οικονομικά την οικογένειά μου, να τη στηρίξω. Όσο μπορώ πηγαίνω και βοηθάω τον πατέρα μου στα χωράφια, εκείνος δεν θέλει να με παιδεύει, μου λέει πως προτεραιότητα έχουν το διάβασμα και η μελέτη για το τραγούδι. Όποτε ξεμπερδεύω με αυτά πάω να βοηθήσω".

