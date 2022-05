Κοινωνία

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σαν να τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλάκιση (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τις αντιδράσεις των γονιών της Καρολάιν, την Λυδία και τα προβλήματα του παιδιού, αλλά και την γυναίκα που ζητούσε θανατική ποινή, αλλά τελικά υπερασπίστηκε τον δολοφόνο!

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Παπαδάκη μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Θανάσης Χαρμάνης, συνήγορος της οικογένειας της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στα Γλυκά Νερά, στις 11 Μαΐου 2021.

Σχολιάζοντας την παρουσία του συζυγοκτόνου στην δίκη, αλλά και την στάση του αφού απαγγέλθηκε η ετυμηγορία δικαστών και ενόρκων και η ποινή που του επιβλήθηκε, ο κ. Χαρμάνης είπε πως «oι αντιδράσεις του ήταν ίδιες με κατηγορούμενου που τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλακή για τροχονομική παράβαση. Δεν έχει ενσυναίσθηση».

Συνέχισε αναφερόμενος πως αυτό προκύπτει και από το αίτημα του να του αναγνωριστεί πως η δολοφονία έγινε εν βρασμώ, με τον κ. Χαρμάνη να σημειώνει πως «είπα στο δικαστήριο ότι “αν αναγνωρίσετε βρασμώ ψυχικής ορμής με κοιμώμενο θύμα, θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που γίνεται κάτι τέτοιο”».

Ο συνήγορος αναφέρθηκε ακόμη στην γυναίκα, η οποία ζητούσε θανατική ποινή για τον δράστη του φονικού και είχε εκφωνήσει επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της Καρολάιν, η οποία αργότερα υπερασπίστηκε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, λέγοντας πως «φρόντισε να αποφύγει την βάσανο του ακροατηρίου, καθώς ήξερε πως γνώριζα πολλά πράγματα, αφού έχω καλές σχέσεις και πολλούς γνωστούς στην Αλόννησο».

«Πήρε την απόφαση να τελειώσει την Καρολάιν εκείνο το βράδυ, που η Καρολάιν του ανακοίνωσε πως τελείωσε η σχέση τους. Η Καρολάιν, εκείνο το βράδυ, έκανε αναζητήσεις για δωμάτιο σε ξενοδοχείο», είπε ακόμη ο κ. Χαρμάνης, επισημαίνοντας πως «φοβόταν η Καρολάιν. Το είχε γράψει και στο ημερολόγιο της, πως δεν θα την αφήσει να φύγει έτσι απλά».

Σε ότι αφορά τα συναισθήματα των γονιών της Καρολάιν για την απόφαση του δικαστηρίου, ο συνήγορος τους είπε πως «αισθάνονται μια ανακούφιση, όμως το παιδί τους δεν γυρίζει πίσω. Η Σουζάνα αναγκάστηκε στα 60 χρόνια της να γίνει μικρομάνα και το μεγάλο άγχος της είναι πως θα μεγαλώσει το παιδί, ώστε στο μέλλον να μην έχει προβλήματα. Το παιδί έχει ήδη προβλήματα, στο υποσυνείδητο του είναι καταγεγραμμένο ότι βρισκόταν πάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας του, που πάγωνε όσο περνούσε η ώρα».

«Οι ειδικοί λένε πως καλό θα είναι να μην συναντήσει ποτέ το παιδί του ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα στην Λυδία, ακόμη και αν είναι ενήλικη, αλλά θα φροντίσουμε να ακολουθήσουμε σε αυτό τις ιατρικές επιταγές», υπογράμμισε ο κ. Χαρμάνης, λέγοντας ακόμη πως «όταν έχουμε κάτι σημαντικό, θα ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και την ελληνική και την βρετανική, που βασανίσθηκε τόσο βάναυσα από τον κατηγορούμενο επί 37 ημέρες».

