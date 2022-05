Αθλητικά

Νιούκαστλ - Άρσεναλ: Οι “ανθρακωρύχοι” στέρησαν… το σεντόνι από τους “κανονιέρηδες”

Η Άρσεναλ συμπεριφέρθηκε ως ιδανικός αυτόχειρας τις τελευταίες αγωνιστικές και πλέον χρειάζεται ένα μικρό θαύμα για να βρεθεί στο champions league της επόμενης περιόδου.

Οι τάσεις... αυτοχειρίας της Άρσεναλ συνεχίστηκαν και στο "Σεντ Τζέιμς' Παρκ", όπου ηττήθηκε με 2-0 απ' τη Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League και είδε το όνειρο της εξόδου στο Champions League να "χλωμιάζει" πλέον πάρα πολύ.

Το αυτογκόλ του Γουάιτ στο 55' και το γκολ του Γκιμαράες στο 85', χάρισαν το τρίποντο στους "ανθρακωρύχους" και πλέον οι "κανονιέρηδες" καλούνται να νικήσουν την Κυριακή (22/5) την Έβερτον στην έδρα τους και να ηττηθεί η Τότεναμ απ' την υποβιβασμένη Νόριτς για να της "κλέψει" την τελευταία αγωνιστική το 4ο "εισιτήριο" για το "σεντόνι".

