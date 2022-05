Πολιτική

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αιχμές Γιαννόπουλου κατά Μιχαηλίδου για το “κλείσιμο” των δομών (βίντεο)

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά ο επικεφαλής του Οργανισμού, ο οποίος άφησε υπόνοιες για χρηματισμό, σχετικά για το νέο πλαίσιο και τους όρους που αφορούν υφιστάμενες δομές.

«Την απόφαση την έβγαλε μια υφυπουργός που δεν συνυπολογίζει τις μάχες που δίνει στο εξωτερικό ο Πρωθυπουργός, ούτε τις επισκέψεις ξένων ηγετών στα σπίτια του «Χαμόγελου» ούτε την προσφορά του Συλλόγου», είπε εμφανώς εξοργισμένος ο Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή το νέο πλαίσιο που αφορά την λειτουργία δομών για παιδιά.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού, με την πολυετή και πλούσια παροχή φροντίδας σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, σημείωσε με αφορμή το νέο πλαίσιο που προώθησε η Δόμνα Μιχαηλίδου με στόχο την αποιδρυματοποίηση των παιδιών, πως «έβαλε νέες προδιαγραφές κτηριακές σε υφιστάμενα κτήρια, που εμείς δεν τα έχουμε αγοράσει, μας τα έχουν κάνει δωρεά. Τα κτήρια δεν τα χτίσαμε, μας τα έδωσαν άνθρωποι».

Αναφέρθηκε με έκπληξη στις προβλεπόμενες «ποινές σύλληψης του υπεύθυνου του φορέα και φυλάκισης του από 1 έως 5 χρόνια, αλλαγή του ΔΣ του φορέα και το δικαίωμα σε υφυπουργό να ορίζει νέο ΔΣ», τονίζοντας «ζητάω από τον Πρωθυπουργό να με δει και να περιχαρακώσει το «Χαμόγελο» από την κάθε κ. Μιχαηλίδου».

Αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Υφυπουργού, ο Κώστας Γιαννόπουλος είπε πως «κάνει συνεργασία με παράρτημα διεθνούς φορέα για την παιδική προστασία, που έχει «πολύ χρήμα» από πίσω. Είναι αποδεδειγμένα αυτό και διαχρονικό, που ακολουθείται από συγκεκριμένο φορέα», ενώ σε άλλο σημείο της παρέμβασης του ανέφερε «Μήπως ενοχλεί ότι γίναμε το κέντρο αναφοράς;».

Ερωτηθείς για τις ελάχιστες εγγυήσεις λειτουργίας των δομών για παιδιά, που τίθενται στο νέο πλαίσιο, ο κ. Γιαννόπουλος είπε «ποιες ελάχιστες εγγυήσεις, όταν είναι υποστελεχωμένα τα δημόσια και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα; Όταν ο ΟΗΕ έχει κάνει αναφορά πως η καλύτερη λύση είναι τα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα; Είμαστε υπέρ της υιοθεσίας και της αναδοχής, το «Χαμόγελο του Παιδιού έχει κάνει τις περισσότερες αναδοχές και υιοθεσίες, αλλά τα παιδιά που δεν υιοθετούνται, που θα τα πάνε; Σε ένα ίδρυμα όλα μαζεμένα;»,

Σε εκτενή συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, έκανε λόγο για αδυναμίες και αδιέξοδα που θα προκαλέσουν στον φορέα τα πρόσφατα νομοθετήματα, απειλώντας στην ουσία την λειτουργία των σπιτιών, όπου μεγαλώνουν παιδιά.

