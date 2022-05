Κοινωνία

Βullying: μαρτυρίες για τον ανήλικο που αυτοκτόνησε στα Κάτω Πατήσια (βίντεο)

Τι λένε παιδιά από το σχολείο του άτυχου παιδιού για τα περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος του αυτόχειρα 14χρονου. “Καμπανάκι κινδύνου” από τον Δημήτρη Σούρα σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

«Θερίζει το bullying και οι γονείς δεν έχουν ιδέα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε εκπαιδευτικούς και γονείς για τα περιστατικά εκφοβισμού ανά την επικράτεια, λέγοντας πως «όλοι πρέπει να δίνουν προσοχή σε ένα παιδί απομονωμένο και περιχαρακωμένο».

«Ο σχολικός εκφοβισμός έχει γίνει βία. Δεν υπάρχει πια “σου φωνάζω και σε βρίζω”. Έχει γίνει βία, έχει γίνει “σε σπρώχνω”, έχει γίνει “σου ασκώ βία”. Σε όλη την Ελλάδα αυτό μου λένε οι γονείς» , σημείωσε ο κ. Σούρας, προσθέτοντας «δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου λένε τα παιδιά. Δεν υπάρχει πείραγμα, υπάρχουν χειρονομίες και οι δάσκαλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν».

Νωρίτερα, στην εκπομπή παρουσιάστηκαν μαρτυρίες παιδιών από το σχολείο στο οποίου φοιτούσε ο 14χρονος, ο οποίος έβαλε τέλος στην ζωή του.

Μαθητές που μίλησαν στον Λάζο Μαντικό έκαναν λόγο για περιστατικά εκφοβισμού που είχαν στο «στόχαστρο» τον ανήλικο, τον οποίο οι γονείς του βρήκαν απαγχονισμένο στο δωμάτιο του. Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, η αυτοχειρία του παιδιού να σχετίζεται με «παιχνίδι – πρόκληση» στο TikTok.

