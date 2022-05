Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: απεχθές πλάσμα ο Μπάμπης, δεν θα δει ποτέ την Λυδία

Ξεσπά, με δηλώσεις του σε βρετανική εφημερίδα, ο πατέρας της άτυχης νεαρής μητέρας, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της. Τι λέει για την φυλακή και την επίδραση που θα έχει στον φονιά της κόρης του.

Η οικογένεια της Καρολάιν Κράουτς δέχθηκε με ικανοποίηση την ποινή ισόβιας κάθειρξης που επιβλήθηκε στον συζυγοκτόνο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, για την άγρια δολοφονία της 19χρονης, στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021.

Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» ό,τι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος σκότωσε την άτυχη γυναίκα μπροστά στα μάτια της λίγων μηνών κόρης τους, δεν θα ξαναδεί ποτέ την μικρή Λυδία.

Ο κ. Κράουτς προέβλεψε ότι ο 34χρονος πιλότος θα «σπάσει» μέσα στις φυλακές, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «καμία ποινή φυλάκισης δεν μπορεί ποτέ να φέρει πίσω την όμορφη κόρη μου, αλλά είμαι χαρούμενος που το δικαστήριο δεν πίστεψε τις αστείες ανοησίες του κατά την διάρκεια της απολογίας του»¨.

Ο 79χρονος συμπλήρωσε «είμαι επιπλέον χαρούμενος που γνωρίζω ότι θα εκτίσει την ποινή του στις Φυλακές Κορυδαλλού, την σκληρότερη φυλακή στην Ελλάδα που διαθέτει ένα από τα «σκληρότερα» σωφρονιστικά συστήματα στην Ευρώπη».

«Όταν τελικά εκτίσει την ποινή του, από την οποία πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να μην επιβιώσει, θα είναι ένας αλλαγμένος άνδρας, ένας κατεστραμμένος άνδρας, πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική του ηλικία. Τώρα που η μοίρα του έχει τακτοποιηθεί, η Σούζαν και εγώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Σκοπεύω να αλλάξω το όνομα της Λυδίας, για να μην συνδεθεί ποτέ με αυτό το απεχθές πλάσμα. Θα φροντίσω να μην μπορέσει ποτέ να δει την κόρη του ή να έχει οποιαδήποτε επαφή μαζί της», τόνισε ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν.

