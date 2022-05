Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο διάλογος - σοκ με την Τζωρτζίνα πριν την ανακοπή (ηχητικό ντοκουμέντο)

Ο ανατριχιαστικός διάλογος της Ρούλας Πισπιρίγκου με την Τζωρτζίνα. Η αντίδραση της οικογένειας του Μάνου Δασκαλάκη.

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο για την υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα έρχονται στο «φως» τις τελευταίες ώρες.

Το υλικό, που έφερε στο "φως" της δημοσιότητας ο Alpha. έχει καταγραφεί από το κινητό της Ρούλας Πισπιρίγκου περίπου στις 09.35 το πρωί, την ημέρα που η Τζωρτζίνα εισήχθη στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο και τρεις ημέρες πριν πάθει το παιδί την πρώτη ανακοπή.

Η εισαγωγή της 9χρονης έγινε μεταξύ 09:00-10:00 που σημαίνει ότι η 33χρονη μητέρα κατέγραψε την συνομιλία της με το κοριτσάκι είτε λίγο πριν μπουν στο νοσοκομείο είτε λίγα λεπτά μετά.

Στο ηχητικό ακούγεται η κατηγορούμενη -πλέον- μητέρα να ρωτά την Τζωρτζίνα γιατί δέχτηκε να έρθει ο Μάνος Δασκαλάκης να την δει στο νοσοκομείο, ενώ νωρίτερα αρνούνταν.

Την ίδια ώρα όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" σοκαρισμένο είναι το περιβάλλον της οικογένειας του Μάνου Δασκαλάκη μετά τη δημοσιοποίηση του ντοκουμέντου.

Ο διάλογος

Ρούλα: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είπες να μπει ο μπαμπάς μέσα κι εμένα μου έλεγες όχι. Γιατί μόλις τον είδες είπες ναι;

Τζωρτζίνα: Γιατί στο τηλέφωνο σε άκουσα ότι σου έλεγε με το ζόρι να μπει εδώ μέσα και του είπα «εντάξει καλά για λίγο».

Ρούλα: Ναι.

Τζωρτζίνα: Για να μη σου φωνάζει ξανά να μπει με το ζόρι.

Ρούλα: Τζωρτζίνα μου όμως όταν λέμε όχι, μετά, μόλις έρχεται μην του το αλλάζεις γιατί νομίζει ότι λέω ψέματα.

Τζωρτζίνα: Μα δεν λες ψέματα.

Ρούλα: Εγώ το ξέρω ότι δε λέω ψέματα. Αυτός όμως νομίζει ότι εγώ σε βάζω για να μην θέλεις να τον δεις. Εγώ όμως δε σου είπα όποτε θέλεις, εγώ δε σου λέω να τον παίρνεις για καληνύχτα αγάπη μου;

Τζωρτζίνα: Ναι. Και εγώ σου λέω όχι ναι, όχι ναι.

Ρούλα: Όχι, ναι – όχι ναι. Σε έχω αφήσει ποτέ εγώ;

Τζωρτζίνα: Όχι.

Ρούλα: Ωραία.

Τζωρτζίνα: Θα κοιμηθώ με κουβέρτα. Τέλεια! Ωραία θα περάσουμε και σήμερα.

Ρούλα: Γιατί, με τι ήθελες να κοιμηθείς

Τζωρτζίνα: Με τηλεόραση.

Ρούλα: Με τηλεόραση; Να σου πάρω μία.

Τζωρτζίνα: Τι εννοείς μία;

Ρούλα: Τηλεόραση.

