“Άγριες Μέλισσες”: Η αποκάλυψη του Ζάχου σοκάρει (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η αναπάντεχη επίσκεψη του Πέτρου στο νοσοκομείο που βρίσκεται ο Ζάχος, θα έχει και μια αναπάντεχη κατάληξη. Ο Νικηφόρος καταφέρνει να προσεγγίσει τον Ξανθό, ενώ παράλληλα πείθει τον αδελφό του, τον Θεόδωρο, να ξεκινήσουν τη μάχη για να βγει απ’ το ίδρυμα. Ο Ακύλας βάζει να παρακολουθούν την Κορίνα καθώς υποψιάζεται πως κάτι καινούριο συμβαίνει στη ζωή της. Ο Δούκας, η Μυρσίνη, αλλά και η Ρένα ανακαλύπτουν πως ο Νικηφόρος κατέβηκε στην Αθήνα με την Ασημίνα. Ο Μελέτης αρχίζει να συγκεντρώνει τον δικό του στρατό για να τα βάλει με τον Ακύλα. Κι ενώ όλοι ψάχνουν τον Πέτρο εναγωνίως, ο Ζάχος θα αποκαλύψει στην Ελένη και τον Λάμπρο κάτι που θα τους σοκάρει.

