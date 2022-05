Τοπικά Νέα

“Το Πρωινό”: Η διαφωνία των αδλεφών Πισπιρίγκου για τον Μάνο Δασκαλάκη (βίντεο)

Η συνομιλία της Ρούλας Πισπιρίγκου με την αδελφή της Δήμητρα και η παρέμβαση του Μάνου Δασκαλάκη.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης μετά την ανακοπή της 9χρονης κόρης τους, άρχισαν να τα ξαναβρίσκουν. Συνομιλία της πρώτης με την αδερφή της, Δήμητρα, έρχεται στο «φως» και φανερώνει έναν διάλογο - «φωτιά» των δύο στις 18 Απριλίου το 2021.

Στην εν λόγω συνομιλία τους περιλαμβάνεται και η αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη.

Ο διάλογος Ρούλας - Δήμητρας

Ρούλα: Σε πολλά δεν έχω απαντήσει, σε πάρα πολλά δεν έχω απαντήσει και σε πολλούς. Και σε πολλούς δεν έχω απαντήσει. Κι εμένα χθες ήρθε η Ελένη και είπε μπροστά σε όλους ότι εγώ έχω φυλάξει ένα πιάτο φαΐ μόνο για εσένα για εσένα Μάνο.

Δήμητρα: Αυτό σου λέω.

Ρούλα: Πολλά δεν έχω πει.

Δήμητρα: Όπως κι εσύ όμως έχεις τον πόνο σου και τα γράφεις αυτά και λες θα τα λύσω μετά.

Ρούλα: Ακριβώς πόσα να γράψουμε πλέον;

Δήμητρα: Να φύγεις εσύ. Φύγε εσύ και πήγαινε έξω και πάρτον τηλέφωνο και πες του: «Άκου, βούλωσε το στόμα σου», μην μου ξαναπείς για τον Μάνο, μην ξανακάνεις… Δεν θα σου έλεγε κανένας κουβέντα. Δεν μπορεί ο Μάνος να κάνει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις;

Ρούλα: Ναι. Δεν προλάβαμε χριστιανή μου. Δεν πρόλαβα. Θα τον έπαιρνα τηλέφωνο να του πω, αλλά δεν πρόλαβα. Αφού ήρθε και σας είπε αλλά αντί άλλων. Και μου λέει ο Μάνος κάτι «έχει πει, η μάνα σου φωνάζει από μέσα» και σε παίρνω εσένα και μου λες είπε μου λες για μας, γιατί είπε για εμάς. Μα δεν είπε. Μα δεν μπορεί να μας ανακατεύει όλη την ώρα. Μα μη με κάνεις και πάω κάτω γιατί αν πάω κάτω θα γελάσουμε σήμερα και θα τα πληρώσει αυτός για όλα.

Δήμητρα: Θα κόψεις στον Μάνο τον αέρα, πρώτον, θα κόψεις τον αέρα. Τέλος, για όλους μας. Είναι ξεκάθαρο και το παιδί να βγει καλά πρώτα ο Θεός και να ξαναείσαι με το Μάνο, ο Μάνος έχει τελειώσει από όλους μας. Στο λέω με όση αγάπη σου έχω. Άλλο εσύ κι άλλο ο Μάνος. Εμένα μου έλεγε «τη γράφω στα @@ μου, βάλτε της μυαλό και κλείστε την μέσα». Ο Μάνος σε εμένα. Σε εμένα, που είσαι αδελφή μου.

Ρούλα: Περίμενε ένα λεπτάκι. Είπες στην Δήμητρα εσύ να με κλείσουν μέσα; «Βάλτε της μυαλό και κλείστε την μέσα στην ψυχιατρική». Είπες εσύ στην Δήμητρα για εμένα;

Μάνος: Όχι.

Ρούλα: Δεν το έχεις πει;

Μάνος: Ο Γ… το είπε.

Ρούλα: Ο Γ… το είπε;

Δήμητρα: Ο Γ… Ρούλα μου τον πήρε μπροστά μου τηλέφωνο

Ρούλα: Περίμενε λίγο, Πες μου Δήμητρα!

Δήμητρα: Ο Γ… τον πήρε μπροστά μου και στην (…) τηλέφωνο μπροστά και του είπε «για να τη βρούμε στείλε της ένα μήνυμα ρε παιδάκι μου»

Ρούλα: Αυτό μου είπε και ο Μάνος τώρα.

Δήμητρα: Ο Γ… δεν είπε καθόλου για την ψυχιατρική. Και είπε ο Γ… «το τι θα κάνουμε εμείς με τη Ρούλα μετά, είναι δικό μας θέμα», δεν είπε καν να σε κλείσει μέσα. Εγώ όταν τον πήρα εδώ, στο χωριό, μου είπε: «βάλτε της μυαλό, δεν ξέρω που θα την κλείσετε».

Ρούλα: Ε;

Δήμητρα: Όταν τον πήρα εδώ στο χωριό και του λέω «τι μηνύματα της στέλνεις», που μου έστειλες το «τράβα αυτοκτόνα», μου λέει «Δεν μπορώ να ασχοληθώ με την αδελφή σου. Δεν ξέρω, βρείτε την, δεν ξέρω που θα την κλείσετε και βάλτε της μυαλό».

Ρούλα: "Βρείτε τη και βάλτε της μυαλό, δεν ξέρω πού θα την κλείσετε". Εντάξει. Δεν πειράζει.

