Συνταγή για σουφλέ καρμπονάρα στον φούρνο από τον Πέτρο Συρίγο

Τα μυστικά για μία ζουμερή καρμπονάρα στον φούρνο αποκάλυψε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Δείτε βήμα - βήμα την πανεύκολη συνταγή με πρωταγωνιστή τα ριγκατόνι!

Σουφλέ καρμπονάρα στον φούρνο τα υλικά και η συνταγή:

Σουφλέ καρμπονάρα στο φούρνο τα υλικά:

500 γρ ριγκατόνι

60 γρ βούτυρο

250 γρ μπέικον άκοπο (κομμένο κύβους)

200 γρ ζαμπόν χοιρινό σε φέτες ή γαλοπούλα

2 κρόκους αυγών

200 γρ παρμεζάνα τριμμένη

400 γρ κρέμα γάλακτος 35%

150 γρ γραβιέρα τριμμένη

1 κ.τ.γ πάπρικα

1 κ.τ.σ σχινόπρασο ψιλοκομμένο

Σουφλέ καρμπονάρα στον φούρνο:

Βράζουμε τα ριγκατόνι 2 λεπτά λιγότερο από ότι μας λέει η συσκευασία, σουρώνουμε και τα ανακατεύουμε με το βούτυρο.

Σε ένα τηγάνι βάζουμε 2 κ.τ.σ ελαιόλαδο και όταν πάρει θερμοκρασία σοτάρουμε το μπέικον να πάρει χρώμα, αφαιρούμε και το βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε την κρέμα γάλακτος, τους κρόκους, την παρμεζάνα , το σοταρισμένο μπέικον, το ψιλοκομμένο ζαμπόν ή γαλοπούλα και ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια βάζουμε το ριγκατόνι, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.

Σε ένα βουτυρωμένο πυρέξ απλώνουμε το μείγμα με τα ριγκατόνι και από πάνω σκεπάζουμε με τριμμένη γραβιέρα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά στον αέρα.

Για να κάνει ωραία κρούστα ψήνουμε άλλα 4 λεπτά στο γκρίλ του φούρνου.

Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο σχινόπρασο και λίγη πάπρικα.

