“Το Πρωινό” - Βουρλιώτης: Η βρισιά του Λιάγκα και η αμηχανία της Σκορδά (βίντεο)

Ο Νίκος Βουρλιώτης μιλά για τον χωρισμό του με την Όλγα Καρπαθάκη και αποκαλύπτει κάτι για πρώτη φορά... Τι του είπε ο Γιώργος Λιάγκας και έιμεινε... κάγκελο η Φαίη Σκορδά.

Ο Νίκος Βουρλιώτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Ο δημοφιλής ράπερ και ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα trap τραγούδια και στον χωρισμό του από την Όλγα Καρπαθάκη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι συνεχίζουν να μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί με την 5χρονη κόρη τους.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας για την μουσική ο Γιώργος Λιάγκας είπε μία απαγορευμένη φράση στον Νίκο Βουρλιώτη που έφερε σε αμηχανία την Φαίη Σκορδά.

Αναφερόμενος στους στίχους που έχουν τα σημερινά trap τραγούδια, ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Υποτίθεται ότι οι νέοι μουσικοί, στίχοι, το νέο ρεύμα πρέπει να αποδομούν το παλιό και να κάνουν μια πρόταση για το νέο. Αν το παλιό το εκφράζω εγώ που είμαι κατεστημένο τόσα χρόνια δημοσιογράφος, βγες και πες στο τραγούδι σου ότι ο Λιάγκας είναι μαλ…ς, μαζί σου κι εγώ θα συμφωνήσω. Όμως, πρότεινέ μου κάτι καλύτερο από τον Λιάγκα. Μη μου προτείνεις να πάρω όπλο να πάω να καθαρίσω τους αστυνομικούς και να πάρω ναρκωτικά. Εκεί διαφωνώ εγώ».

Ο Νίκος Βουρλιώτης αναφέρθηκε και στον χωρισμό του από την Όλγα Καρπαθάκη, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι συνεχίζουν να μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί με την 5χρονη κόρη τους.

«Έχουμε χωρίσει περίπου έναν χρόνο. Όλοι μαζί μένουμε στο ίδιο σπίτι. Υπάρχει ένα πολιτισμένο κλίμα. Όλα ξεκινούν από το πόσο σέβεσαι τον άλλον στην απόφαση που έχει πάρει. Η βάση είναι ότι και οι δυο μας θεωρούμε ότι είμαστε οικογένεια, δεν χωρίζεις ποτέ από έναν σύντροφο. Αυτή η διαδρομή σε συνδέει για πάντα. Δεν είναι κάτι που μπορώ να συζητήσω, η κόρη μας είναι μικρή και δεν είναι κάτι που θέλω να συζητάω στην τηλεόραση. Η Δέσποινα μπορεί να καταλάβει τα πάντα» τόνισε ο Νίκος Βουρλιώτης.

Η Φαίη Σκορδά τότε θέλησε να αλλάξει θέμα για να μην φέρει τον καλεσμένο της σε δύσκολη θέση: «Ας αλλάξουμε θέμα, αν μπορεί να μας βλέπει. Πολλά φιλάκια».

