Καιρός: Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση των συνθηκών

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα από το μεσημέρι της Τετάρτης (18-05-2022) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (19-05-2022) με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, τους ισχυρούς ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

1)Την Τετάρτη (18-04-2022) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βαθμιαία στην κεντρική, τη δυτική Μακεδονία και τα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου. από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, την κεντρική Στερεά ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστεί η Ήπειρος και η δυτική Στερεά. Το βράδυ θα επηρεαστεί η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

Την Πέμπτη (19-04-2022), έως τις πρωινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2) Από το απόγευμα της Τετάρτης (18-04-2022) μέχρι και την Πέμπτη (19-05-2022) θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

3) Αισθητή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία το επόμενο διήμερο, από βορρά προς νότο, κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

