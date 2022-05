Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Η κατάθεση της δεύτερης καταγγέλουσας

Τι κατέθεσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού που υπέστη από τον συνάδελφο της.

Σε εξέλιξη είναι η δίκη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Πέτρου φιλιππιδη σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση της δεύτερης καταγγελουσας.

Η καταγγέλουσα περιέγραψε με λεπτομέρειες τα όσα υποστηρίζει ότι βίωσε στο καμαρίνι του Πέτρου φιλιππιδη και την απόπειρα του να ασελγήσει πάνω της. Αφού περιέγραψε τον τρόπο που κατάφερε να ξεφύγει ανέφερε κάποια από τα λόγια του Πέτρου φιλιππιδη λίγο πριν ξεκλειδώσει την πόρτα του καμαρινιού και την αφήσει να φύγει.

«Μη φωνάζεις τσάμπα, δεν είναι κανείς στο θέατρο.Όσο εύκολα μπορώ να φτιάξω την καριέρα κάποιου, τόσο εύκολα μπορώ να την γκρεμίσω. Αν περάσεις αυτή την πόρτα θα σε καταστρέψω» είχε πει στην ηθοποιό που πάσχισε να ξεφύγει από τα χέρια του, ο Πέτρος Φιλιππίδης, σύμφωνα με όσα κατέθεσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού που υπέστη από τον συνάδελφο της.

Η δεύτερη ηθοποιός που καταγγέλλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική βία, καταθέτει από το πρωί στο δικαστήριο, όσα υποστηρίζει ότι υπέστη το 2010 μέσα στο καμαρίνι του κατηγορούμενου στο θέατρο "Μουσούρη", όπου τον συναντούσε προκειμένου να της δώσει ρόλο στην παράσταση "Μπακαλόγατος".

Στην κατάθεσή της η ηθοποιός ,η οποία χθες δεν μπόρεσε να καταθέσει λόγω κρίσεων πανικού που παθαίνει όπως εξήγησε σήμερα, είπε πως γλύτωσε τον βιασμό επειδή κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο που την είχε εγκλωβίσει ορμώντας πάνω της, και πήγε στην πόρτα του δωματίου και άρχισε να την κλωτσά και να ουρλιάζει.

«Αυτός ατάραχος και "ξενερωμένος". Μου είπε "Μη φωνάζεις τσάμπα, δεν είναι κανείς στο θέατρο" και όσο εγώ κοπάναγα την πόρτα με τα χέρια και τα γόνατα μου μου φώναξε "Όσο εύκολα μπορώ να φτιάξω την καριέρα κάποιου, τόσο εύκολα μπορώ να την γκρεμίσω. Αν περάσεις αυτή την πόρτα θα σε καταστρέψω"».

Η γυναίκα κατέθεσε πως μετά από φωνές και παρακάλια ο κατηγορούμενος ξεκλείδωσε την πόρτα και την άφησε να φύγει. Μετά από λίγη ώρα και ενώ η μάρτυρας εξιστορούσε σε μία φίλη της όσα καταγγέλλει ότι υπέστη από τον ηθοποιό, ο Πέτρος Φιλιππίδης της έστειλε μήνυμα στο κινητό που έγραφε "την επόμενη φορά, δε θα σε αφήσω" ενώ παράλληλα «μου έλεγε τι πράξη ήθελε να μου κάνει και τι ήθελε να του κάνω κι εγώ. Η φίλη μου όταν το διάβασε τα έχασε».

Σύμφωνα με την μάρτυρα, ο κατηγορούμενος επί ένα δεκαήμερο της τηλεφωνούσε και όταν αυτή δεν απαντούσε της έστελνε απειλητικά μηνύματα. Η ίδια ,όπως είπε στους δικαστές, ήταν σε εξαιρετικά άσχημα ψυχολογική κατάσταση, αισθανόταν ντροπή και φόβο, ενώ η σχέση με τον σύντροφο που είχε τότε, οδηγήθηκε σε χωρισμό καθώς η ηθοποιός δεν του είπε τι της είχε συμβεί φοβούμενη την αντίδραση του. Επειδή δεν μπορούσε να έχει ερωτική σχέση μαζί του, όπως ανέφερε, του είπε ψέματα πως τον βλέπει φιλικά.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της ηθοποιού, τουλάχιστον δύο φορές, όπως εξιστόρησε στο δικαστήριο, ενώ ήταν ένα βήμα πριν να κλείσει συγκεκριμένους ρόλους σε τηλεοπτικά σήριαλ, την τελευταία στιγμή απορρίπτονταν.

«Ένα χρόνο αργότερα, μου τηλεφώνησε ο κατηγορούμενος ..'Ακουσα ξανά τη φωνή του να μου λέει "είδες; Παρακολουθώ τι κάνεις..Αν αλλάξεις γνώμη..". Έκλεισα το τηλέφωνο αμέσως και γύρισα στο τραπέζι της καφετέριας που καθόμουν με ένα συνάδελφο μου. Κατάλαβε ότι είμαι ταραγμένη. Με ρώτησε και μου έφυγε ένα "είναι πολύ μ***** ο Πετρος" και του εξιστόρησα τι είχε συμβεί. Ήρθε και ένα μήνυμα στο κινητό μου από εκείνον και το διάβασε ο συνάδελφος μου. Έκτοτε δεν είχα καμία επαφή μαζί του» υποστήριξε.

-Πρόεδρος: Στο θέατρο έκανε παρέμβαση; (ΣΣ για να μην παίρνει ρόλους)

-Μάρτυρας: Δεν θεωρώ ότι είχε στο μυαλό του να βλέπει που δουλεύω και να με κόβει. Αν τύχαινε και έβλεπε το όνομα μου, όπως στα σίριαλ που σας είπα, με έκοβε. Το έκανε όπου μπορούσε και είχε τη δυνατότητα. Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που ονειρευόμουν το έκανα. Ηθοποιός έγινα, κάθε ρόλος που έχω παίξει είναι τόσο σημαντικός σαν να έπαιζα στην Επίδαυρο.

Η μάρτυρας δήλωσε πως είναι προσβλητικά για αυτήν όσα επικαλείται η υπεράσπιση του ηθοποιού ότι η ίδια τον πλησίασε ερωτικά "για έναν ρόλο" και πως προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του Φιλιππίδη για προβολή της. «Με προσβάλλει και με βιάζει ξανά. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχω συνεργαστεί να πει τέτοιο πράγμα. Με θίγει αφάνταστα ότι υποστηρίζει πως φέρομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Θα κατέστρεφα τη ζωή μου εδώ και κι ένα χρόνο για να τον εκδικηθώ για ένα ρολάκι…».

Η διαδικασία συνεχίζεται.

