Κοινωνία

Γεωργία Μπίκα: Η απάντηση στην Εισαγγελία για τον “βιασμό” και την “ψευδή καταγγελία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζει η 24χρονη την εισαγγελική πρόταση που χαρακτηρίζει ψευδή την καταγγελία της για βιασμό και την καλεί να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα.

Μετά την εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση Μπίκα ότι η εισαγγελέας ζητεί να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην 24χρονη γιατί “απασχόλησε ψευδώς και με δόλο τις αρχές” ενώ στην εισαγγελική πρόταση αναφέρει πως πρέπει να γίνει δεκτή η απαλλαγή του 27χρονου γόνου εύπορης οικογένειας, εις βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για «γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος», ήρθε η πρώτη αντίδραση της 24χρονης.

Η αντίδραση της Γεωργίας Μπίκα

Η κοπέλα έκανε το βράδυ της Δευτέρας μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Έπειτα από μια πρόταση της εισαγγελέως όπου κατονομάζει ψεύδη την τόσο σοβαρή μου καταγγελία, θέλοντας να υπερασπιστώ την ηθική και την αξιοπρέπειά μου δηλώνω την απογοήτευση και τη λύπη μου στη μέχρι τώρα δικαιοσύνη μιας και διαπιστώνω ότι τα χρήματα και η δόξα μπορούν να καλύψουν την όποια “βρωμιά” της κοινωνίας, χωρίς όμως να μπορούν να καλύψουν τη φωνή και την αλήθεια μου. Δεν έχω να χάσω κάτι άλλο, τα έχασα όλα…

Υπάρχει κάτι, όμως, που παλεύω να πάρω πίσω, είναι το σώμα και η ψυχή μου που εγκλωβίστηκαν την ημέρα εκείνη! Είναι όλη μου η ζωή, έχω στόχους και όνειρα, θα παλέψω γι’ αυτά και θα τα καταφέρω γιατί πάντα η αλήθεια και το καλό πρέπει να νικάνε, δεν έχω χρήματα για να είναι εύκολη υπόθεση, όμως, έχω όλους εσάς και είναι το πιο δυνατό όπλο για να φανεί η αλήθεια! Ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας!».

Η υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα

Yπενθυμίζεται ότι εις βάρος του 27χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για «γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος», μετά την καταγγελία της Γεωργίας Μπίκα για βιασμό σε σουίτα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Η ίδια κατέθεσε ότι επέστρεψε στο ξενοδοχείο επειδή αισθανόταν ζαλισμένη και δεν βρήκε το αυτοκίνητό της. Πλήρωσε δωμάτιο για να διανυκτερεύσει εκεί, αλλά μόλις βγήκε από το ασανσέρ την περίμεναν τρεις άνδρες, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι, και την οδήγησαν σε άλλο δωμάτιο, όπου έπεσε θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, δεν προέκυψε η χορήγηση ναρκωτικών ουσιών που επηρέασαν το νευρικό σύστημα της 24χρονης, κάμπτοντας τις αντιστάσεις της, ενώ και η κατανάλωση αλκοόλ ήταν σε χαμηλά επίπεδα.

Ξεσπά η Γεωργία Μπίκα μετά την πρόταση του εισαγγελέα για να μπει η υπόθεση βιασμού της στο αρχείο. Η 24χρονη, με συνέντευξή της στο Μάκη τριανταφυλλόπουλο, εκφράζει την απογοήτευση της.

"Αισθάνομαι αδικημένη πληγωμένη τα συναισθήματα λύπης και απογοήτευσης με έχουν καταβάλει και πάνω που προσπαθούσα να βρω λίγο τον εαυτό μου και να συνεχίσω την πορεία της ζωής μου να προχωρήσω στη ζωή μου με την αλήθεια μου πάντα, βγαίνει μία πρόταση η οποία δεν με τιμά και έχει καταβάλει την αξιοπρέπειά μου, την ηθική μου και επειδή ακριβώς από μικρή έχω μεγαλώσει με ήθος και η οικογένειά μου δεν μου έχει επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές είμαι εδώ για να αποδείξω ακριβώς ότι είναι μία άσχημη πρόταση για εμένα"....

Οταν άκουσε την πρόταση του εισαγγελέα ένιωσε να βιάζεται για δεύτερη φορά, όπως είπε "αισθάνομαι ότι έχω βιαστεί για δεύτερη φορά και όλα αυτό εμένα δεν θα μου φύγει όλη μου τη ζωή δεν μπορώ όμως να έχω και αυτή την πρόταση την οποία βγάλανε για εμένα και να κουβαλάω και αυτό όλο δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να κοιμηθεί ήσυχα το βράδυ και με τη συνείδησή του καθαρή για αυτό"

Υποστήριξε πως από εκείνη τη μέρα η ζωή της όλη, έχει αλλάξει δραματικά "εγώ αυτό προσπαθώ να το αντιμετωπίσω αυτόν τον καιρό και αισθάνομαι ότι όλες οι δυσκολίες που έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό Με χτυπάνε δεν έχω βάλει ούτε φόρεμα βγαίνω έξω και φοβάμαι να περιποιηθώ αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι ένα μικρό κορίτσι και όχι η γυναίκα γιατί φοβάμαι μη με πειράξει κάποιος".

Η 24χρονη, εάν το δικαστικό συμβούλιο κάνει αποδεκτή την πρόταση του εισαγγελέα θα κληθεί να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα τα οποία της έχουν επιβληθεί, με το σκεπτικό πως απασχόλησε με δόλο και ψευδώς τις αρχές.

?πηγή: zougla.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αιχμές Γιαννόπουλου κατά Μιχαηλίδου για το “κλείσιμο” των δομών (βίντεο)

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σαν να τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλάκιση (βίντεο)

Βullying: μαρτυρίες για τον ανήλικο που αυτοκτόνησε στα Κάτω Πατήσια (βίντεο)