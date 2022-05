Πολιτική

Φοιτητικές εκλογές: Κάλπες μετά από 3 χρόνια

Τα συνθήματα με τα οποία προσέρχονται στην εκλογική διαδικασία οι μεγαλύτερες φοιτητικές παρατάξεις.

Επιστρέφουν σήμερα οι φοιτητικές εκλογές, μετά από τρία χρόνια αναβολών εξαιτίας της πανδημίας, για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Φοιτητικών Συλλόγων. Τελευταία φορά έγιναν εκλογές στα πανεπιστήμια στις 11 Απριλίου 2019.

Οι φοιτητές θα μπορούν να ψηφίζουν στις σχολές τους από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ, αλλά μπορεί σε κάποιες σχολές να διαμορφωθεί διαφορετικά το ωράριο προσέλευσης.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε 554.050. Οι φοιτητές ψηφίζουν με το πάσο και την ταυτότητά τους.

Δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα την ημέρα των εκλογών, ενώ σε μερικά ΑΕΙ ούτε και στις 19 Μαΐου, την επομένη των εκλογών.

Σχετικά με την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η κάθε παράταξη θα δώσει τα δικά της, τόσο για την ίδια, όσο και για τις υπόλοιπες, καθώς δεν υπάρχει καμία συνεννόηση μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων για κοινά αποτελέσματα.

Πέρυσι η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, είχε προτείνει την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων και τη διεξαγωγή των εκλογών με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάτι που δεν προχώρησε. Άλλωστε δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι είχαν ταχθεί εναντίον της πρότασης. Αίνιγμα παραμένει, αν θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν κανονικά οι εκλογές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθότι εδώ και χρόνια οι διαδικασίες ήταν επεισοδιακές.

Με κεντρικό σύνθημα «Επιστρέφουμε», η ΔΑΠ ΝΔΦΚ φιλοδοξεί να διατηρήσει την πρωτιά της στις εκλογές και αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως στόχος είναι «ένα καλύτερο, αναβαθμισμένο και αληθινά προοδευτικό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα επενδύει στην ελευθερία, τον πλουραλισμό, την ασφάλεια και την ανεκτικότητα».

«Μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης και ενίσχυσης του αγώνα για τα δικαιώματά των φοιτητών, που βρίσκονται στο στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων» ζητά από τους φοιτητές να στείλουν η "Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας" (ΠΚΣ), που έχει ως πρόταγμα «Μόνοι τους και όλοι μας».

«Να υψώσουμε τοίχος στην εμπορευματοποίηση της Παιδείας που κάποιοι επιθυμούν», τονίζει η ανακοίνωση της ΠΑΣΠ, η οποία έχει ως σύνθημα «Μαζί, με δημιουργικές πρωτοβουλίες στη γνώση, στο αύριο».

«Ενάντια στο Πανεπιστήμιο των επιχειρήσεων, των ταξικών φραγμών, της καταστολής» δηλώνει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (Ε.Α.Α.Κ.) με πρόταγμα «Αντεπίθεση τώρα!».

«Ή εμείς ή αυτοί» τα σύνθημα του BLOCO Ριζοσπαστικής Αριστεράς, το οποίο επισημαίνει στην ανακοίνωσή του «να συγκροτήσουμε μέτωπο δημοκρατίας εν όψει των φοιτητικών εκλογών που θα σταθεί ανάχωμα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υπονομεύουν τις ζωές μας».

Yπενθυμίζεται, ότι δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις 18 και 19 Μαΐου στα ΑΕΙ και οι φοιτητές ψηφίζουν με το πάσο και την ταυτότητά τους.

