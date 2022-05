Πολιτική

Τσίπρας: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, υπέγραψε στην καμπάνια #πεςτοναι για την ισότητα στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και Τρανσφοβίας, σε ανάρτηση του στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι «Φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης. Σειρά έχει ο γάμος για όλα τα άτομα».

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, «Σήμερα, με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, υπογράφω στην καμπάνια #πεςτοναι για την ισότητα στον γάμο».

Και η σχετική ανάρτηση καταγγέλλει επισημαίνοντας, «Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι αφορμή για ευχετήρια αλλά για πράξεις».

Φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης.

Σειρά έχει ο γάμος για όλα τα άτομα.

Σήμερα, με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, υπογράφω στην καμπάνια #πεςτοναι για την ισότητα στον γάμο. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι αφορμή για ευχετήρια αλλά για πράξεις. pic.twitter.com/Nkkwt98axP

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 17, 2022

