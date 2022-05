Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν: ο απολογισμός του Μαξίμου και οι αντιδράσεις

Πως αποτιμάται από κυβερνητικές επαφές το κλίμα και η ουσία των επαφών που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Τι συζητήθηκε για τα “καυτά” μέτωπα. Πως σχολιάζουν τις εξελίξεις τα κόμματα

Θετική είναι η αποτίμηση που κάνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφορικά με τις επαφές που είχαν Μητσοτάκης – Μπάιντεν τόσο στην συνάντηση τους στον Λευκό Οίκο, όσο και στην δεξίωση που ακολούθησε και έστειλε πολλαπλά μηνύματα.

Όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, το βασικό μήνυμα από τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού είναι πως «οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως μιας δημοκρατικής χώρας που αποτελεί σημείο αναφοράς στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και αντιμετωπίζουν τον Πρωθυπουργό ως έναν ηγέτη ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το διεθνές περιβάλλον, έχει σταθερές απόψεις και είναι ένας πολύ αξιόπιστος εταίρος. Το κλίμα στο Λευκό Οίκο δεν ήταν ποτέ καλύτερο σε επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού.

«Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Μπάιντεν διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ενώ η ηγεσία του Κογκρέσου ήταν παρούσα στη δεξίωση στο Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενώ έχει και έντονα θετικά αισθήματα για Ελληνοαμερικανική κοινότητα», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν πως «ήταν ιδιαίτερα τιμητικό που αφιέρωσε τόσο χρόνο για αυτή την επίσκεψη. Από την άλλη ο Πρωθυπουργός έχει το δικό του status, γνωρίζει τα διεθνή θέματα, και έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό στη Δύση».

Ακόμη, όπως σημειώνεται, «Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την κρίση, έρχονται αμερικανικές εταιρείες, φάνηκε ότι δεν είναι μια χώρα που πήγε ως φτωχός συγγενής αλλά ως μια χώρα με αυτοπεποίθηση, με μια οικονομία που αναπτύσσεται και την επιλέγουν κολοσσοί για να επενδύσουν. Μια χώρα που έχει αλλάξει πίστα. Από χώρα της κρίσης είναι πια μια χώρα που μπαίνει δυναμικά στο χάρτη σε όλους τους τομείς».

«Στις διμερείς επαφές τέθηκαν όλα τα θέματα που ακούστηκαν και δημόσια. Επανεπιβεβαιώθηκε ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις στην Ουκρανία και το γεγονός ότι Ευρώπη και Αμερική προτάσσουν ενιαίο μέτωπο κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Μεγάλη συζήτηση έγινε για τα θέματα της Ενέργειας, για το πώς η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και πως η Αμερική θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αναλυτική κουβέντα υπήρξε για τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, ενώ συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Ελλάδα, με τις πρόσφατες αμερικανικές επενδύσεις», επισημαίνεται σχετικά.

Ακόμη, όπως αναφέρουν οι πηγές του Μαξίμου, «συζητήθηκε λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος του κ. Μπάιντεν και η αντιπαράθεση μεταξύ των δημοκρατιών του δυτικού κόσμου και των αυταρχικών καθεστώτων. Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση σε αυτή τη συζήτηση, λόγω της ιστορίας της αλλά και της ανθεκτικότητας που φάνηκε στην οικονομική κρίση. Είμαστε μια ισχυρή Δημοκρατία, βγαίνουμε πιο ισχυροί οικονομικά, αλλά και θεσμικά, θεσμικά θωρακισμένοι. Επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν πολλά πεδία όπου μπορούμε να δουλέψουμε Ελλάδα και ΗΠΑ και επίσης υπήρξε η πρόσκληση για επίσκεψη στην Ελλάδα».

Για την Κύπρο και τα F-35

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Μαξίμου, τονίζουν πως «συζητήθηκε και η Κύπρος, μίλησε και δημόσια ο Πρωθυπουργός χωρίς περιστροφές και ο Πρόεδρος Μπάιντεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη θέση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία, ειπώθηκαν όλα πολύ αναλυτικά. Αλλά η συζήτηση δεν έγινε όχι στη λογική αντιπαράθεσης, αλλά συζητήθηκε περιφερειακά στο πλαίσιο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο επεκτατισμός και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση στο νέο παγκόσμιο τοπίο».

Για την αμυντική συνεργασία, «ο Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Πρόεδρο Μπάιντεν την επιθυμία της χώρας να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με μια μοίρα F-35, αεροσκαφών 5ης γενιάς. Αυτή είναι μια μακροχρόνια επένδυση για τη χώρα, όχι ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλες τις παραμέτρους θα έχουμε αεροσκάφη από το 2028 και μετά. Εξάλλου τότε θα είναι και η περίοδος που θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 οφείλουμε να συζητάμε και για αμυντικά προγράμματα της χώρας 5-10 χρόνια μετά. Την Παρασκευή η Lockheed Martin εξέφρασε εγγράφως το ενδιαφέρον να διερευνηθεί η δυνατότητα επένδυσης στην ΕΑΒ».

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας όσα διημείφθησαν στον Λευκό Οίκο ανέφεραν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ο κ. Τσίπρας στην συζήτηση της περασμένης εβδομάδας για τις βάσεις, καθώς και στις συνεντεύξεις του, τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα για τις προϋποθέσεις επιτυχίας της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Δηλαδή:

αποτροπή πώλησης των F16 στην Τουρκία και όχι νέο ράλι εξοπλισμών με αγορά F35 ύψους 4 δις. ως αντιστάθμισμα,

ρητή καταδίκη της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και - προυποθέσεις για την ενσωμάτωση της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ενέργειας.

Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, μέχρι τότε δεν θα σχολιάσουμε κάτι περαιτέρω».

Εν τω μεταξύ, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος σε δηλώσεις του χαρακτήρισε ως «αποτυχημένη» την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, με την Νέα Δημοκρατία να σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως «είναι, πράγματι, θλιβερό ο ΣΥΡΙΖΑ να βλέπει μια σημαντική επίσκεψη για τα συμφέροντα της χώρας μέσα από τα κομματικά του γυαλιά και να δείχνει αυτό το περίσσευμα μικροψυχίας. Το πετυχημένο ταξίδι του Πρωθυπουργού είναι κέρδος για την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σταθερά στην αντιπολιτευτική μιζέρια. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν».

Το ΠΑΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «προτεραιότητα από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι να υπάρξει σαφής δέσμευση ότι δεν θα επιβραβευθεί με νέους εξοπλισμούς η Τουρκία, που συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας μη σεβόμενη τις αρχές της καλής γειτονίας, τις διεθνείς συνθήκες στη Μεσόγειο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της και εν μέσω αυτής της γεωπολιτικής κρίσης κάνει παζάρι πάνω στην προσπάθεια χωρών της ΕΕ να νιώσουν ασφάλεια. Η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για ένα νέο δαπανηρό εξοπλιστικό πρόγραμμα με την αγορά μιας μοίρας F35, δεν μπορεί να θέτει σε δεύτερο πλάνο αυτή την προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημειώνει πως «Ο κύριος Μητσοτάκης “λανσάρει” στις ΗΠΑ το ρόλο του ελληνικού κράτους ως “καλού παιδιού” στο ΝΑΤΟ, αλλά και ως “μεσάζοντα” για τις ενεργειακές μπίζνες που προωθούνται -με κυρίαρχο το ρόλο των ΗΠΑ- στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία. Μόνο που από αυτή τη “συναλλαγή”, ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο ελληνικός λαός που θα πληρώσει την “καλύτερη στιγμή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις” με βαθύτερη εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια, με μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, με νέα κούρσα ΝΑΤΟικών εξοπλισμών και με νέους μεγάλους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Κερδισμένοι θα είναι οι λεγόμενοι επενδυτές, δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι στη μια και την άλλη πλευρά που θα ωφεληθούν από τα επικίνδυνα σχέδια σε βάρος των λαών. Όσο για τη δήθεν προστασία έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, αρκεί να δει κανείς μόνο το παζάρι που διεξάγεται αυτή την περίοδο ανάμεσα σε ΝΑΤΟ-ΗΠΑ και Τουρκία, με αφορμή την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην ευρωατλαντική συμμαχία. Η διασφάλιση της ΝΑΤΟϊκής συνοχής, που διαπερνά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι ο παράγοντας εκείνος που σπρώχνει σε υπονόμευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και λύσεις “συνεκμετάλλευσης”».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στον Real FM, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «οι ΗΠΑ είναι η βασική δύναμη που καθορίζει τα πράγματα στην περιοχή μας, στα ελληνοτουρκικά, στην Ουκρανία, στη Ρωσία και εκεί βλέπω το απόλυτο μηδέν από πλευράς ελληνικής διπλωματίας, μια μεγάλη τρύπα στο νερό. Αντίθετα με τον Ερντογάν ο οποίος παίζει ένα παιχνίδι βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει καμία στρατηγική εκτός από το να λέει «ναι σε όλα» και να εισπράττει μία «ωραία ατμόσφαιρα» στην Ουάσινγκτον, που χαροποιεί έναν κ. Μητσοτάκη οποίος κατόπιν επιστρέφει στην Αθήνα με άδειο καλάθι»