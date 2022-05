Αθλητικά

Roland Garros: Αποκλείστηκε η Παπαμιχαήλ

Η Ελληνίδα αθλήτρια έφτασε κοντά στην ανατροπή, αλλά λύγισε στο tie break του τρίτου σετ.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (νο 172 στον κόσμο) προσπάθησε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Ισαλίν Μποναβεντούρ, ωστόσο η Βελγίδα (νο 170 στον κόσμο) νίκησε με 6-1, 3-6, 7-6(4) μετά από 2 ώρες και 23 λεπτά και κατάφερε να προκριθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Roland Garrosς.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε πίσω με 1-6 και 1-3 (έχοντας δεχθεί break), ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει, κερδίζοντας το 2ο σετ.

Έφτασε δύο πόντους μακριά από τη νίκη (30/30) στο τρίτο σετ, όταν προηγήθηκε με 5-3, για να «λυγίσει» λίγο αργότερα στο tie-break, μένοντας εκτός συνέχειας.

