Κάτω Πατήσια - Αυτοκτονία εφήβου: η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 14χρονου

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή στα Κάτω Πατήσια

Ο 14χρονος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του και απαγχονίστηκε με μια ζώνη. Την έδεσε στην κουκέτα του δωματίου του, μέσα στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα και τον αδερφό του στα Κάτω Πατήσια, πέρασε τη θηλιά στο λαιμό του και κρεμάστηκε.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, χρειάστηκε πέντε έως επτά λεπτά για να αφήσει το 14χρονο αγόρι την τελευταία του πνοή.

«Του πέταγαν νεράντζια την Παρασκευή από το σχολείο μέχρι το σπίτι του…», «…κανείς δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να του κάνει bullying», «…δεν πιστεύω αυτά με το TikTok, ίσως είχε κάποια προβλήματα».

Τρία πρόσωπα από το περιβάλλον του 14χρονου Μάκη, που έδωσε τέλος στη ζωή του την περασμένη Παρασκευή, δίνουν τις δικές τους διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια που προκάλεσαν την ανεξήγητη αυτοκτονία.

