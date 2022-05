Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Αυξήθηκε σημαντικά και την Τρίτη η μακάβρια λίστα με τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 6.252 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 3.319 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 505 μολύνσεις από τον κορονοϊό.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Λάρισας

Ρόδου

Χανίων.

Δείτε που καταγράφεται νέα αύξηση στο ιικό φορτίο, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας στα λύματα των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

