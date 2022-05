Κοινωνία

ΠΟΕ - ΟΤΑ: πανελλαδική απεργία για 24 ώρες

Την ημέρα της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και την ΚΕΔΕ

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ εξήγγειλε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, για όλο το προσωπικό των ΟΤΑ Α’ βαθμού και καλεί τα μέλη της σε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί της ίδιας μέρας στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Καρόλου 24 στην πλατεία Καραϊσκάκη, από όπου θα ξεκινήσει πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΟΤΑ

Αμέσως μετά την συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., πραγματοποιήθηκε σήμερα (17 Μαΐου 2022) η 2η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με βασικό θέμα την προκήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την αντιμετώπιση της λειτουργικής «διάλυσης» των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω έλλειψης προσωπικού με αίτημα αιχμής την μονιμοποίηση των εργαζομένων με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις για πολλά έτη (εργαζόμενοι COVID-19, εργαζόμενοι Ε.Σ.Π.Α., εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές των Δήμων που έμειναν εκτός εργασίας, Σχολικές Καθαρίστριες κ.α.) και την άμεση άρση της απαγόρευσης προσλήψεων ώστε οι Δήμοι να καλύψουν τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Δημοτών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσει 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ Κινητοποίηση για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2022 ζητώντας την μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (εργαζόμενοι COVID-19, εργαζόμενοι Ε.Σ.Π.Α., εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές των Δήμων που έμειναν εκτός εργασίας, Σχολικές Καθαρίστριες κ.α.).

Την πραγματοποίηση Απεργιακής Συγκέντρωσης την ίδια ημέρα και ώρα 10.00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη-Αθήνα).

Την πραγματοποίηση πορείας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για συνάντηση με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και στην συνέχεια πορεία προς τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. για συνάντηση με τον Πρόεδρο της κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο πρόβλημα των εργαζομένων αλλά όλης της κοινωνίας, των αιρετών, και της κεντρικής εξουσίας που έως σήμερα «σφυρίζουν αδιάφορα».

Ήρθε η ώρα το αίτημα για ενιαία μόνιμη εργασιακή σχέση με την μονιμοποίηση όλων εκείνων των εργαζομένων, που για χρόνια προσφέρουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εργασιακές σχέσεις ομηρίας και πολιτικής εξάρτησης να πάρει χαρακτηριστικά αγωνιστικής διεκδίκησης. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!

