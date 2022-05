Καιρός

Καιρός: καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο δυνατοί θα είναι οι άνεμοι. Πόσο θα υπο0χωρήσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Τετάρτη, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στην δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, από το μεσημέρι και μετά, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τους ισχυρούς ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη και βαθμιαία στην κεντρική, στην δυτική Μακεδονία και στα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν την Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, την κεντρική Στερεά, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστεί η Ήπειρος και η δυτική Στερεά και το βράδυ θα επηρεαστεί η ανατολική Στερεά.

Στην Πελοπόννησο λίγες αναμένονται νεφώσεις, που από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά. Στις Κυκλάδες θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, που από το απόγευμα θα αυξηθούν με τοπικούς όμβρους από το βράδυ. Στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βορειοανατολικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν, με ένταση 6 με 7 μποφόρ, το βράδυ στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 13 έως 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 28 με 30 και στις νησιωτικές περιοχές από 16 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Βαθμιαία θα εκδηλωθούν καταιγίδες και το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ. Από το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 5 με 6 μποφόρ και την νύχτα θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς, εντάσεως 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι αρχικά από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 5 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς, εντάσεως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά προβλέπονται τις πρωινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.

