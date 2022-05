Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Έβαλε 133 ευρώ βενζίνη και... “τρέλανε” τους υπαλλήλους!

Μπήκε με το αυτοκίνητό του σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη και αρχικά περίμενε στην ουρά, μέσα στο αυτοκίνητό του, για να φτάσει η σειρά του.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας οδηγός αφού γέμισε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, έφυγε χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 21χρονου, ο οποίος τέλη Απριλίου του 2022 μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Πυλαίας και αφού γέμισε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του με βενζίνη αξίας 133 ευρώ, αποχώρησε χωρίς να πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο.

πηγή: seleo.gr

