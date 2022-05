Life

Vice Special: “Η Βιομηχανία των Influencers” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο επεισόδιο Vice Special στον ΑΝΤ1. Αυτήν τη φορά, το ελληνικό γραφείο του Vice ασχολείται με τη βιομηχανία των influencers.

Την Πέμπτη 19 Μαΐου το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Η Βιομηχανία των Influencers».

Το VICE ερευνά το φαινόμενο των influencers, ποια στοιχεία της προσωπικότητάς τους τούς κάνουν τόσο δημοφιλείς στα social media, γιατί επιλέγουν να ποστάρουν καθημερινά και προσωπικές τους στιγμές, για ποιους λόγους ασκούν τόσο μεγάλη επιρροή στο κοινό που τους ακολουθεί και πώς λειτουργεί η βιομηχανία που βρίσκεται πίσω από αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να διαφημίσουν τα πάντα και μάλιστα, πολύ πιο άμεσα και αποδοτικά από τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης.

Η Ελίζα Μπενβενίστε περνάει από μία ημέρα με δύο influencers που δεν έγιναν γνωστοί μέσω της τηλεόρασης, αλλά αποκλειστικά από το Instagram και το YouTube, την @giogiota (Γιώτα Δρέβελη) από τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας και τον @chriskogias (Χρήστος Κόγιας) από τον χώρο του fitness, που έχουν καταφέρει να έχουν πολύ μεγάλο βαθμό επιδραστικότητας στους εκατοντάδες χιλιάδες followers τους.

Συναντά τον πρώτο influencer στην Ελλάδα, τον Κώστα Βογιατζή, διεθνώς γνωστό ως Yatzer, ο οποίος το 2011 μπήκε στη λίστα των Financial Times με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο στον χώρο του design.

Μιλάει με τον φωτογράφο Μιχάλη Τσίτα για το πώς το φαινόμενο της διαφήμισης μέσω των influencers έδωσε μία ώθηση στη δουλειά των φωτογράφων όταν τα περιοδικά άρχισαν να περνούν κρίση.

Ο Κωνσταντίνος Χαμαλίδης, ιδρυτής της εταιρείας Digital Minds, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του ατζέντη γνωστών influencers, τους συμβουλεύει ως προς το περιεχόμενο που παράγουν και τους φέρνει σε επαφή με τα μεγαλύτερα brands, εξηγεί γιατί τους προτιμούν οι εταιρείες για να διαφημίζουν τα προϊόντα τους, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η αγορά τα επόμενα χρόνια.

Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, Δρ στην ηθική διακυβέρνηση των ΜΜΕ και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στην ΕΡΤ και στο ΑΠΕ, μας δείχνει τις πλατφόρμες από τις οποίες οι διαφημιστικές εταιρείες βλέπουν τα αναλυτικά στοιχεία των προφίλ των influencers, ώστε να μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο ανά περίπτωση.

Τέλος, η ψυχολόγος Μαρία Φούντα, αναλύει γιατί αρέσει σε τόσο μεγάλη μερίδα του κόσμου να παρακολουθεί τις προσωπικές στιγμές των influencers, αλλά και τι κινδύνους κρύβει, κυρίως για τους εφήβους, η εξιδανικευμένη εικόνα που προβάλλουν μέσω των social media.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 19 Μαΐου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - Μητέρα συμμαθητή 14χρονου: ο Διευθυντής του σχολείου ξέρει τα πάντα (βίντεο)

Κακοκαιρία - Χίος: Πλοίο δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι (βίντεο)

Πρότυπα Σχολεία - Μακρή: αυτοί που μας κατηγορούσαν, έκαναν αίτηση για τα παιδιά τους (βίντεο)