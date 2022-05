Πολιτική

Κογκρέσο - Μητσοτάκης: Η ομιλία του Πρωθυπουργού σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλά ενώπιων των μελών της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.



Ιστορική ομιλία πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Κογκρέσου, ενώπιων των μελών των δύο αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη ομιλία Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή» είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Γνωρίζω απόλυτα τους βαθείς δεσμούς που ενώνουν τα δυο μας έθνη. Αποτελούν μια υπενθύμιση των κοινών μας αξιών και των "πιστεύω" στην ελευθερία και τη Δημοκρατία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε με ιστορικές αναφορές και μίλησε για την «Πολιτεία» του Πλάτωνα και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και τα αξιώματα, απευθυνόμενος στην Κάμαλα Χάρις και την Νάνσι Πελόζι.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,Νάνσι Πελόζι. Σε σύντομες κοινές δηλώσεις τους ο Έλληνας πρωθυπουργός και η Νάνσι Πελόζι αναφέρθηκαν στους δεσμούς των δύο χωρών.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να καλωσορίζω τον πρωθυπουργό στο Καπιτώλιο η Ελλάδα έχει υπάρξει η πηγή των δημοκρατικών αρχών από την αρχαιότητα. Ήταν η πηγή εμπνεύσεως για τους προπάτορές μας και μετά εμείς αποτελέσαμε πηγή έμπνευσης για εκείνους», ανέφερε στην αρχή η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι.



Στην συνέχεια η κ. Πελόζι πρόσθεσε: «Θα γιορτάσουμε διπλά φέτος. Ο πρόεδρος χθες καλωσόρισε τον κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο σε μια τελετή που υποδεχόμαστε ένα φίλο. Με αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος γιατί έχει βοηθήσει σημαντικά τους Ουκρανούς πρόσφυγες και έχει ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και του κορωνοϊού. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι είμαστε με τους Έλληνες και με χαρά καλωσορίζουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό», τόνισε η Νάνσι Πελόζι.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «είναι τιμή μου να είμαι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Καταδείξατε την κοινή πορεία μας. Η Δημοκρατία άλλωστε γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα. Οι δικοί μας προπάτορες εμπνεύστηκαν από την δική σας ανεξαρτησία. Πολεμήσαμε μαζί κατά την διάρκεια δυο παγκοσμίων Πολέμων. Οι σχέσεις μας είναι στο καλύτερό τους σημείο. Είναι τιμή μου να μιλήσω στον οίκο της Δημοκρατίας του αμερικανικού λαού».

Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.



Στις 19:00 ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν του η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.



Στις 2:10 ώρα Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης θα παρακαθήσει σε δείπνο με εκπροσώπους ελληνοαμερικανικών οργανώσεων.

Την ίδια ώρα,θετική είναι η αποτίμηση που κάνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφορικά με τις επαφές που είχαν Μητσοτάκης – Μπάιντεν τόσο στην συνάντηση τους στον Λευκό Οίκο, όσο και στην δεξίωση που ακολούθησε και έστειλε πολλαπλά μηνύματα.

Όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, το βασικό μήνυμα από τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού είναι πως «οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως μιας δημοκρατικής χώρας που αποτελεί σημείο αναφοράς στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και αντιμετωπίζουν τον Πρωθυπουργό ως έναν ηγέτη ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το διεθνές περιβάλλον, έχει σταθερές απόψεις και είναι ένας πολύ αξιόπιστος εταίρος. Το κλίμα στο Λευκό Οίκο δεν ήταν ποτέ καλύτερο σε επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού.

