Οικονομία

Pricefox: Εξοικονόμησε μέχρι και 500 ευρώ από την σπατάλη του ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως μπορείτε να γλιτώσετε εκατοντάδες ευρώ ετησίως από τα “έξοδα του νοικοκυριού” λειτουργώντας έξυπνα και οικονομικά στο σπίτι σας.

Οι τιμές σε όλους τους κλάδους παίρνουν συνεχώς την ανιούσα μαζί και οι λογαριασμοί ρεύματος. Όλοι μας θέλουμε να γλιτώσουμε όσο περισσότερα χρήματα γίνεται από αυτές τις δαπάνες.

Το Pricefox μας βοηθά να ζούμε οικονομικά όχι μόνο γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε και να βρούμε φθηνή ασφάλεια αυτοκινήτου αλλά και μέσα από τις συμβουλές εξοικονόμησης. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές συμβουλές που μας βοηθούν να ξεφουσκώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος.

Τα πολύμπριζα καίνε σιωπηλά

Για όσες συσκευές δεν χρησιμοποιούμε ή για όσα διαστήματα της ημέρας δεν τις χρησιμοποιούμε, τις βγάζουμε από την πρίζα. Οι συσκευές που παραμένουν σε κατάσταση αναμονής καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια. Αφαιρώντας αυτές από το πολύμπριζο ή κλείνοντας τον διακόπτη του πολύμπριζου μπορούμε να εξοικονομήσουμε κατά μέσο όρο 7€ κάθε μήνα.









Μην ζεσταίνεις φαγητό στον φούρνο

Ο φούρνος είναι από τις ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια. Για αυτό όταν πρόκειται να ζεστάνεις φαγητό απέφυγε την χρήση του φούρνου και προτίμησε έναν φούρνο μικροκυμάτων. Μια ακόμη συμβουλή έχει να κάνει με τα σκεύη που χρησιμοποιούμε στις εστίες της κουζίνας. Αν η βάση του σκεύους είναι μικρότερη από την εστία σπαταλάμε πολύ περισσότερο ρεύμα. Για αυτό καλό είναι να προτιμάμε σκεύη που εφαρμόζουν ακριβώς στις εστίες. Με τους δύο αυτούς τρόπους μπορούμε να εξοικονομήσουμε κατά μέσο όρο 8€ κάθε μήνα.





Ιδιαίτερη προσοχή με τα κλιματιστικά τους καλοκαιρινούς μήνες

Τα κλιματιστικά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταναλώνουν πολύ ρεύμα. Η σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι κατά κανόνα 10 βαθμούς χαμηλότερα από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι η καλύτερη απόδοση το καλοκαίρι και ως συνέπεια η χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση επιτυγχάνεται με ρύθμιση θερμοκρασία στους 25-26 βαθμούς Κελσίου όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου 35. Με τη ρύθμιση αυτή και την αντίστοιχη ρύθμιση κατά τους χειμερινούς μήνες (μέχρι 10 βαθμούς πάνω από την εξωτερική θερμοκρασία) μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως 10€ κατά μέσο όρο τον μήνα από τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Θερμοσίφωνας

Ο πιο έξυπνος τρόπος χρήσης του θερμοσίφωνα είναι η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη και η κατάλληλη διάρκεια λειτουργίας του. Μειώνοντας την θερμοκρασία του θερμοστάτη και κλείνοντας τον θερμοσίφωνα περίπου 30 λεπτά μετά, μπορούμε να εξοικονομήσουμε κατά μέσο όρο 8€ τον μήνα. Με το να αφήνουμε τον θερμοσίφωνα ώρες ανοικτό το μόνο που καταφέρνουμε είναι να καταναλώνουμε ενέργεια για να ζεσταίνουμε το ίδιο νερό το οποίο κρυώνει ξανά και ξανά.

Πλυντήριο

Όσο είναι εφικτό προτιμάμε να πλένουμε τα ρούχα στους 30 βαθμούς. Πλένοντας σε χαμηλότερη θερμοκρασία καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια που μέσα στο μήνα από μια μέση χρήση μπορεί να μας εξοικονομήσει 5€ κάθε μήνα.



Τι είναι η ενεργειακή κλάση των ηλεκτρικών συσκευών και γιατί είναι σημαντική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει την ενεργειακή σήμανση στις ηλεκτρικές συσκευές με την οποία ορίζεται η ενεργειακή κλάση τους. Η ενεργειακή κλάση των συσκευών σχετίζεται με την ενεργειακή τους απόδοση και κατατάσσονται σε μια κλίμακα από A έως G, με την κλάση A να δηλώνει την καλύτερη απόδοση. Μια συσκευή ενεργειακής κλάσης A καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση με μια αντίστοιχη συσκευή ενεργειακής κλάση G για την παραγωγή του ίδιου έργου. Η σήμανση αυτή μας βοηθά να μειώσουμε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομήσουμε χρήματα.

Την παραπάνω σήμανση τη συναντάμε σε ηλεκτρικές συσκευές όπως τα ψυγεία, τα πλυντήρια κουζίνες, κλιματιστικά και αναγράφεται πάνω στην ενεργειακή ετικέτα των ηλεκτρικών συσκευών. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψιν την ένδειξή αυτή όταν πρόκειται να αγοράσουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές καθώς βοηθούν στην περεταίρω εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην εξασφάλιση ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.

Με απλές κινήσεις γλιτώνεις σχεδόν 500€ τον χρόνο

Πλένοντας στους 30 βαθμούς τα ρούχα γλιτώνεις 5€ το μήνα (60€ τον χρόνο), κλείνοντας το θερμοσίφωνα μετά από 30 λεπτά γλιτώνεις 8€ το μήνα (96 € το χρόνο), επιπλέον 8€ το μήνα από το ζέσταμα του φαγητού σε φούρνο μικροκυμάτων (96€ το χρόνο), τα ξεχασμένα πολύμπριζα μπορούν να σου εξοικονομήσουν άλλα 7€ το μήνα (84€ το χρόνο) και η σωστή ρύθμιση των κλιματιστικών 10€ το μήνα (120€ το χρόνο).

Ειδήσεις σήμερα:

“Χαμόγελο του Παιδιού”: αιχμές Γιαννόπουλου κατά Μιχαηλίδου για το “κλείσιμο” των δομών (βίντεο)

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο διάλογος - σοκ με την Τζωρτζίνα πριν την ανακοπή (ηχητικό ντοκουμέντο)

Χαρμάνης: ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σαν να τιμωρήθηκε με 10 μέρες φυλάκιση (βίντεο)