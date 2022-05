Κόσμος

Φινλανδία: “ηχηρό ναι” στο ΝΑΤΟ από το κοινοβούλιο

Εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Φινλανδίας η πρόταση για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέκρινε σήμερα το μεσημέρι με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ σε μια ιστορική αλλαγή πολιτικής του Ελσίνκι που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η κυβέρνηση αποφάσισαν επίσημα την Κυριακή ότι η χώρα θα υποβάλει αίτηση για ένταξη στη Συμμαχία, αλλά εκκρεμούσε η έγκριση του Κοινοβουλίου.

Από τους 200 βουλευτές, 188 ψήφισαν υπέρ και οκτώ κατά της αίτησης, δήλωσε ο πρόεδρος Μάτι Βανχάνεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο τόνισε ότι η απόφαση δεν αποτελεί λόγο για πανηγυρισμούς επειδή «υπάρχει πόλεμος στην Ευρώπη».

«Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ δεν θα αλλάξει τον βασικό μας τρόπο σκέψης ότι θα επιζητούμε πάντα ειρηνικές λύσεις και είμαστε ένα έθνος που αγαπά την ειρήνη που θα αναζητήσει πρώτα και κύρια διπλωματικές λύσεις σε κάθε σύγκρουση», δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Οι πολέμιοι της αίτησης περιελάμβαναν ορισμένους βουλευτές από την Αριστερή Συμμαχία, μέρος του πεντακομματικού συνασπισμού της Φινλανδίας, ανάμεσά τους ο Μάρκους Μουσταγιάρβι που αμφισβήτησε την απόφαση με αντιπρόταση με αποτέλεσμα να τεθεί σε ψηφοφορία.

«Τα σύνορά μας θα γίνουν τα σύνορα μεταξύ της στρατιωτικής συμμαχίας και της Ρωσίας. Οι νέες εντάσεις δεν θα αποτελούσαν κίνδυνο μόνο κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αλλά μάλλον μια νέα και μόνιμη προϋπόθεση της εξωτερικής μας πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας», είπε.

Νωρίτερα σήμερα, η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων αποφάσισε να προσχωρήσει στην απόφαση της κρατικής ηγεσίας προτείνοντας στην Βουλή να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ η σκανδιναβική χώρα.

«Έχοντας ακούσει πολύ μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων και έχοντας λάβει τις απόψεις 10 (κοινοβουλευτικών) επιτροπών, η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων συμφωνεί με την κυβέρνηση ότι η Φινλανδία πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Γιούσι Χάλλα-Άχο, σε δημοσιογράφους.

