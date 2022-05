Υγεία - Περιβάλλον

Ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα: Η πλέον αξιόπιστη τεχνική για διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα

Το θεραπευτήριο Metropolitan General διαθέτει σύγχρονο βρογχοσκοπικό εργαστήριο, με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η επεμβατική πνευμονολογία αποτελεί εξειδίκευση της πνευμονολογίας και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση νοσημάτων του αναπνευστικού καθώς και άλλων πολυσυστηματικών νοσημάτων, μέσω εξελιγμένων βρογχοσκοπικών τεχνικών. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο μέσω ενδοσκοπίου, για τη διάγνωση και θεραπεία ενός μεγάλου αριθμού παθολογικών καταστάσεων του αναπνευστικού.

Το θεραπευτήριο Metropolitan General διαθέτει σύγχρονο βρογχοσκοπικό εργαστήριο, με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια πράξεων επεμβατικής πνευμονολογίας.

Πολύτιμο εργαλείο του εργαστηρίου αποτελεί το Κεντρικό Ενδοβρογχικό Υπερηχογράφημα (CP-EBUS), μία εξέταση που επιτρέπει στον πνευμονολόγο να δει τους πνεύμονες και τις γύρω δομές πιο προσεκτικά.

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση διαφορετικών τύπων νοσημάτων του αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένων των νεοπλασιών, των λοιμώξεων και άλλων φλεγμονωδών νοσημάτων. Πρόκειται για εξέταση όμοια με την βρογχοσκόπηση.

Πραγματοποιείται με ένα εύκαμπτο βρογχοσκόπιο (σωλήνα) που περνά αρχικά από το στόμα, στη συνεχεία στην τραχεία και τέλος στους πνεύμονες. Διαθέτει βιντεοκάμερα και στην άκρη του κεφαλή υπερήχων που επιτρέπει την απεικόνιση και την άμεση δειγματοληψία των λεμφαδένων ή βλαβών που βρίσκονται κεντρικά στον θώρακα ή πέριξ των πνευμόνων, έξω από τους βρόγχους. Επιτρέπει τον εντοπισμό ακόμα και μικρού μεγέθους βλαβών και τη διάκρισή τους από τα παρακείμενα αγγεία, ώστε να πραγματοποιηθεί βιοψία (με ειδική βελόνη) υπό άμεση επισκόπηση.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ασφαλή εξέταση καθώς τα δείγματα λαμβάνονται υπό απευθείας παρακολούθηση, κάτι που εκτός από την ασφάλεια προσφέρει και ιδιαίτερα υψηλά διαγνωστικά ποσοστά.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση των βλαβών του μεσοθωρακίου και καθώς δεν απαιτεί συνήθως νοσηλεία ή χειρουργείο, παίζει πλέον κεντρικό ρόλο στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα πριν τη χειρουργική εκτομή, την ακτινοβολία ή τη χημειο-ανοσοθεραπεία.

Με τη δυνατότητα να ληφθεί όχι μόνο κυτταρολογικό αλλά και βιοπτικό υλικό από λεμφαδένες μεσοθωρακίου συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση καλοήθων νόσων κοκκιοματώδους ή λοιμώδους αιτιολογίας όπως η σαρκοείδωση και η φυματίωση.

Στο Metropolitan General χρησιμοποιείται τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος με τον επεξεργαστή υπερήχων EVIS EUS EU-ME2 και το υπερηχοβρογχοσκόπιο BF-UC 190F. Το υπερσύγχρονο αυτό EBUS, τρίτης γενιάς έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει εύκολη δίοδο από τον ανώτερο αεραγωγό, βέλτιστη εικόνα (υπερηχογραφική και ενδοσκοπική), μέγιστο έλεγχο και ευελιξία για ευκολότερη πρόσβαση στα απαιτούμενα σημεία ώστε να εξασφαλιστεί η διάγνωση και η σταδιοποίηση ακόμα και απόμακρων βλαβών.

Το εργαστήριο μπορεί να προσφέρει άμεση, ταχεία αξιολόγηση του κυτταρολογικού υλικού (Rapid On Site Evaluation- ROSE) την ώρα της εξέτασης για ακόμη μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια.

